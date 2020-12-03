Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская официально заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период. Она отметила, что сейчас режим в стране разваливается, и уже скоро неизбежно начнется этап диалога.

Поэтому люди из системы Лукашенко окажутся в ситуации, когда им будет выгоднее сесть за стол переговоров, чем воевать с собственным народом. Об этом Светлана Тихановская рассказала в видеообращении.

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Политик отметила, что ее цель – объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками.

"Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Беру на себя эту ответственность, ведь знаю, что я не одна", – высказалась лидер белорусской оппозиции.

Оппозиция продолжает давить на режим, – Тихановская

Она отметила, что сейчас в стране создан Координационный совет и Кабинет представителей по разным сферам. Каждый из них работает в интересах Беларуси. В частности, оппозиция уже разработала:

концепцию проведения новых выборов;

проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко;

программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса.

Мы продолжаем давить на режим. Работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период, а также вернуть власть народу,

– заявила Тихановская.

Обратите внимание! Светлана Тихановская заявила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру в случае новых президентских выборов в стране. Сейчас она только борется за их назначение. Больше о ситуации в Беларуси после проведения выборов – читайте по ссылке.

Смотрите видеообращение Светланы Тихановской: