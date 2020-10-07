Тихановская хочет, чтобы Путин был посредником на переговорах Лукашенко с оппозицией
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что Владимир Путин выступает посредником во время переговоров с режимом Лукашенко о передаче власти. В то же время к процессу могут быть привлечены лидеры других государств.
Об этом Тихановская сказала на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает TUT.by в то же время она попросила большей поддержки именно от Германии.
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Мы хотим пригласить Путина, чтобы он был медиатором вместе с лидерами других государств, чтобы простимулировать диалог между нынешней белорусской властью и народом. Мы хотим решить эту проблему, но решить ее должны сами,
- подчеркнула Тихановская.
Она добавила, что решение политического кризиса в Беларуси – дело самих белорусов, а не Москвы. Следовательно, Путин не должен решать судьбу белорусского народа.
В то же время Тихановская рассказала, что бы сказала Путину, если бы он таки согласился принять участие в переговорах.
"Господин Путин, Я понимаю, что господин Лукашенко как президент для вас вполне удобен. Но мы – самостоятельная, суверенная страна. Мы с вами дружим, и эта дружба останется. Но нам нужен другой президент, тот, который работает не для себя, а на благо страны и народа. Но это ничего не изменит в наших отношениях с Россией", – рассказала она.
Белорусский политик также уточнила, чего хочет от Германии в целом и от Меркель в частности.
Берлин должен помочь в реабилитации раненых во время протестов белорусов, в поддержке студентов и независимых журналистов.
А вот Меркель могла бы напрямую помочь белорусам разрешить кризис. Тихановская попросила Меркель взять на себя роль лидера в этом процессе.
Интересно, что несмотря на то, что Тихановская хотела бы видеть Путина за столом переговоров относительно судьбы Беларуси, в России ее уже объявили в розыск. Кроме того, на днях в Кремле добавили, что не планируют контактов Путина с бывшей кандидаткой в президенты Беларуси Тихановской.
Заметим, что протесты в Беларуси продолжаются уже почти 2 месяца. Люди выражают свое несогласие с результатами президентских выборов, победу на которых якобы одержал Александр Лукашенко. Подробнее о протестах в Беларуси – читайте по ссылке.