Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не собирается выдвигать свою кандидатуру в случае новых президентских выборов в стране. Сейчас она лишь борется за их назначение.

То есть, если Александр Лукашенко выполнит требования белорусских протестующих и в стране состоятся новые президентские выборы, среди кандидатов Тихановской не будет. Сейчас ее главная цель – отмена сфальсифицированных результатов голосования на выборах 9 августа этого года и проведение новых честных, свободных, прозрачных выборов. Об этом Тихановская рассказала в интервью "Радио Свобода".

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Кроме того, Тихановская сообщила, что не является членом Координационного совета белорусской оппозиции. Сейчас в составе этой организации действуют 5 тысяч человек, и у нее нет одного лидера. В ней есть президиум, каждый член которого является лидером.

"Координационный совет дееспособен. Потому что пока люди находились в Беларуси, было создано много рабочих групп, которые выполняют различную работу по координации дворовых движений, координации медиков и так далее. Люди объединяются. И, конечно, курируется деятельность совета из-за рубежа, к сожалению. Но люди очень хотят вернуться в Беларусь. И делают все возможное, чтобы это быстрее произошло. Никто не распался, никакого раскола нет", – рассказала политик.

Сейчас все члены президиума Координационного совета либо находятся под арестом, либо вынуждены были покинуть Беларусь.

Заметим, что в Беларуси и России Светлана Тихановская находится в розыске.

Справка: Светлана Тихановская приняла участие в президентских выборах 2020 года, зарегистрировавшись кандидатом вместо своего мужа Сергея Тихановского. Тот до сих пор находится в СИЗО по надуманным обвинениям.



Во время президентских выборов в Беларуси Тихановская, по словам наблюдателей и независимых экспертов, набрала более 60% голосов избирателей. Под давлением она была вынуждена уехать из Беларуси фактически в день выборов и до сих пор находится за границей.

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