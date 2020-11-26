Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что новое правительство должно пересмотреть и аннулировать договоренности Минска и Москвы. Говорится прежде всего о документах, которые подписывал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Тихановская о договоренностях режима Лукашенко с Кремлем

Как пояснила политик, Лукашенко потерял поддержку белорусского народа. Поэтому то, о чем он договаривался, уже не имеет политического смысла. Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

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Итак, все его соглашения и договоренности новое правительство пересмотрит и отменит,

– отметила бывшая соперница Лукашенко на выборах.

Тихановская добавила, что она с командой всегда выступала и выступает за дружеские и партнерские отношения с Кремлем.

"Но независимость и суверенитет не может быть предметом торга", – заявила она.

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