Все договоренности Лукашенко с Кремлем новая власть аннулирует, – Тихановская
Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что новое правительство должно пересмотреть и аннулировать договоренности Минска и Москвы. Говорится прежде всего о документах, которые подписывал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
Тихановская о договоренностях режима Лукашенко с Кремлем
Как пояснила политик, Лукашенко потерял поддержку белорусского народа. Поэтому то, о чем он договаривался, уже не имеет политического смысла. Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.
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Итак, все его соглашения и договоренности новое правительство пересмотрит и отменит,
– отметила бывшая соперница Лукашенко на выборах.
Тихановская добавила, что она с командой всегда выступала и выступает за дружеские и партнерские отношения с Кремлем.
"Но независимость и суверенитет не может быть предметом торга", – заявила она.
Кстати Тихановская пообещала амнистию силовикам за захват Лукашенко
Главное о последних событиях в Беларуси
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