Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что мирными протестами белорусы уже достигли очень многих маленьких побед. Впрочем, прежде всего люди почувствовали, что от них зависит будущее страны.

Об этом политик рассказала в интервью проекту "А поговорить?". Она отметила, что по всей Беларуси происходят процессы, свидетельствующие о предстоящей победе демонстрантов.

Актуально Я лишь озвучила волю народа, – Тихановская о своем ультиматуме Лукашенко

Если бы мы не выходили на протесты, думаете, Лукашенко поехал бы в СИЗО (разговаривать с политзаключенными – 24 канал)? Вы думаете, что был бы раскол у омоновцев? А он есть! Изменение в сознании: мы несем изменение, мы выходим, наши голоса имеют значение. Это очень много значит для людей,

– заметила Тихановская.

Оппозиционерка добавила, что белорусы начали больше общаться и слышать друг друга. Она назвала происходящее в ее стране "горизонтальной демократией".

"Люди знают, что является будущим нашей страны. Они выходят за будущую Беларусь. Поверьте, сейчас происходят такие процессы, которых может и не видно, но они есть. Невозможно одним процессом, за раз, сбросить правление, которое выстраивалось 26 лет. Там такая вертикаль, что ни одного лишнего человека нет. И даже там уже есть раскол", – сказала она.

Тихановская также рассказала о "партизанских методах" белорусов в борьбе с режимом.

"Нарисовать маленький бело-красно-белый флаг, повязать ленту – это уже капля. Когда ты, к примеру, не можешь выходить на демонстрации, потому что у тебя дети, мама дома старенькая или еще что, но если ты пойдешь и отпечатаешь открытки, – это уже твой вклад. Это уже лучше, чем не делать ничего", – пояснила она.

Тихановская также отметила, что не видит финала, при котором люди просто разойдутся и будут жить дальше при диктатуре.

Больше о протестах и забастовках в Беларуси, разгонах мирных демонстрантов, заявлениях власти и оппозиции – по ссылке.