Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала ряд гарантий протестующим, которые присоединятся к забастовке 25 октября. В частности, всем, кто потеряют работу из-за репрессий власти, политик гарантирует поддержку от фонда BySol.

Только массовой забастовкой можно изменить Беларусь к лучшему. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской.

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Что Тихановская пообещала народу

Оппозиционерка обратила внимание на то, что трудно даже подсчитать, сколько денег из налогов народа потратили на автозаки и зарплату омоновцам.

Я поддержу каждого белоруса, который присоединится к общенациональной забастовке. Каждый – это значит, что ответственность рабочие разделят со студентами, предпринимателями, соседями по району, водителями, учеными, пенсионерами,

– отметила Тихановская.

Лидер оппозиции также пообещала белорусам, что когда придет к власти, ликвидирует все те "бонусы", которыми наградила протестующих действующая власть.

Тихановская также планирует:

аннулировать штрафы за неуплату коммунальных платежек;

аннулировать судимости и административные штрафы;

восстановить всех уволенных на работе.

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Как можно присоединиться к забастовке

Тихановская заявила, что каждый сможет приобщиться к забастовке по-своему. Для кого-то самым оптимальным решением будет отказаться от государственных услуг. Кто-то не придет на работу или в школу. Кто-то снимет свои деньги с банковских счетов. Все это будет считаться протестом против действующей власти.

Обратите внимание! Тихановская поставила действующему самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко ультиматум. Если действующая власть не выполнит главные требования протестующих, 25 октября начнется национальная забастовка. Подробнее о ходе протестов в Беларуси можно прочитать здесь.