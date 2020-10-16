Бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала всех белорусов проголосовать против поправок в Конституцию, которые инициирует режим. Она подтвердила, что режим ежедневно пытается расколоть белорусский протест.

По ее словам, поправки в Конституцию – это одна из манипуляций правительства. Об этом она сообщила в своем телеграмм-канале.

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Лидер белорусской оппозиции утвердила, что главный закон государства сейчас пытаются превратить в инструмент пропаганды. Это делают для того, чтобы показать видимость переговоров. Но пока еще на улицах стреляют, а люди в тюрьме – это не переговоры.

Я уверена в нашей быстрой победе, потому что вижу, с каким воодушевлением вы поддержали Народный Ультиматум. Теперь время действовать, и это касается каждого,

– сказала Тихановская.

Она добавила, что у нелегитимной власти нет законных оснований, чтобы проводить реформу Конституции. Эта власть есть лишь у народа.

"Покажите, что вы не согласитесь на любую навязанную вам версию Конституции", – призвала лидер.

Всенародное голосование против поправок

Также бывшая кандидат в президенты напомнила, что на платформе "Голос" происходит всенародное голосование против поправок в Конституцию. Сейчас в голосовании приняло участие более 300 тысяч человек. Это – самое масштабное общественное обсуждение Конституции за всю историю Беларуси.