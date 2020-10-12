Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская отреагировала на жестокое подавление силовиками Александра Лукашенко протестов 11 октября. Политик на возмущена новым этапом насилия в стране, но убеждена, что люди все равно добьются своего.

Об этом сама Тихановс кая написала в телеграм-канале "Пул Первой" . Пост вышел под заголовком: "О новом этапе насилия над белорусским народом".

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"Я не сплю, как и все белорусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны", – так Светлана Тихановська отреагировала на жесткие действия режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к протестующим 11 октября.

Напомним, в этот день задержали почти полтысячи человек, среди которых и десятки журналистов.

Силовики неоднократно применяли против людей водометы, светошумовые гранаты, избиения.

В оппозиционных СМИ сравнили эти действия власти с аналогичными, которые случались еще в начале протестов – в августе.

За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьемся своего. Вы знаете, что делать,

– такими словами закончила свое обращение Тихановская.