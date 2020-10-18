Лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021.

Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира: что известно

Соответствующее заявление подал депутат норвежского парламента от Христианской народной партии Гейр Тускедал. Об этом пишет здешнее издание Vårt Land.

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По словам политика, белорусская оппозиция отмечается фантастической мужеством.

Они организуют мирные демонстрации, несмотря на то, что власть все чаще прибегает к насилию против них,

– заметил Тускедал.

По его убеждению, лидеры белорусского протестного движения заслужили Нобелевскую премию за то, что

"Боролись за честные выборы",

были "вдохновителями мирных демонстраций против нелегитимного режима в Беларуси".

Он выразил надежду, что выдвижение Тихановской, Колесниковой и Цепкало на Нобелевскую премию мира "привлечет еще больше внимания":

к мирной оппозиционной борьбы против последнего диктатора Европы",

к тем, кто борется за "свободную и демократическую Беларусь".

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Ранее бывший глава Евросовета Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира.

Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира,

– подчеркивал Туск.

По его мнению, эта номинация будет способом отдать дань уважения всем жителям Беларуси, которые приняли участие в наиболее мирном движении протеста за многие годы.

“I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years”. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) September 9, 2020

На Нобелевскую премию мира якобы выдвигали и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности такую ​​новость распространил белорусский государственный телеканал ОНТ. Правда, первоисточник такой информации – сатирическое информационное агентство "Панорама". То есть, это фейк.

В материале говорилось о том, что заявку в Нобелевский комитет направил член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ имени Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко. Она вроде бы отметила высокие заслуги президента перед государством. В частности, то, что он "не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны".

Интересно, что Нобелевский комитет якобы заявку Коваленко принял. Однако такой человек вообще не работает в БГПУ.

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Нобелевский комитет принимает все кандидатуры, представленные ему до 31 января лицами, имеющими на то полномочия в соответствии с уставом Нобелевского фонда.

Гейр Тоскедал попадает в эту категорию как член Стортинга (так называется норвежский парламент).

Ежегодно Нобелевский комитет получает сотни предложений.

Имена предложенных кандидатов держат в секрете в течение пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор.

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Где находятся Тихановская, Колесникова и Цепкало

Светлана Тихановская участвовала в прошлых президентских выборах. Однако из-за угрозы собственной безопасности и безопасности семьи вынужденной была выехать в Литву. В то же время в России и Беларуси ее объявили в розыск.



участвовала в прошлых президентских выборах. Однако из-за угрозы собственной безопасности и безопасности семьи вынужденной была выехать в Литву. В то же время в России и Беларуси ее объявили в розыск. Мария Колесникова – представительница оппозиционера Виктора Бабарыко. После того, как последнего не допустили к выборам, она объединилась вместе с Тихановской. Сейчас Колесникова находится в СИЗО. За решетку она попала после того, как ее силой пытались вывезти из Беларуси. Но на границе с Украиной она порвала паспорт.



– представительница оппозиционера Виктора Бабарыко. После того, как последнего не допустили к выборам, она объединилась вместе с Тихановской. Сейчас Колесникова находится в СИЗО. За решетку она попала после того, как ее силой пытались вывезти из Беларуси. Но на границе с Украиной она порвала паспорт. Вероника Цепкало – жена еще одного оппозиционера Виктора Цепкало. Его также не допустили к выборам. После этого Вероника вместе с Колесниковой и Тихановской образовали объединенную оппозицию. Она уехала из Беларуси еще до выборов: сначала – в Москву, потом – в Киев. В Киеве также находится и Виктор Цепкало.

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Главное о последних событиях в Беларуси

Здесь еще вечером 9 августа начались масштабные митинги. Люди начали выходить на улицы, чтобы выразить протест против фальсификаций на президентских выборах. Победу на них якобы одержал Александр Лукашенко, впрочем, демонстранты с этим не согласны.

Победу на них якобы одержал Александр Лукашенко, впрочем, демонстранты с этим не согласны. ОМОН изначально мирные протесты жестоко разгонял и задерживал активистов. К ним применяли насилие и после задержания. В ходе силовики пускали дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. В некоторых случаях применяли даже боевые патроны.

В Беларуси официально подтвердили гибель пяти человек во время акций протестов, но правозащитники говорят: жертв произвола правоохранителей – больше.

С 11 августа в стране стартовал общенациональная забастовка.

23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию. После этого протесты вспыхнули с новой силой.

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