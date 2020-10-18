Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира
Лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021.
Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира: что известно
Соответствующее заявление подал депутат норвежского парламента от Христианской народной партии Гейр Тускедал. Об этом пишет здешнее издание Vårt Land.
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По словам политика, белорусская оппозиция отмечается фантастической мужеством.
Они организуют мирные демонстрации, несмотря на то, что власть все чаще прибегает к насилию против них,
– заметил Тускедал.
По его убеждению, лидеры белорусского протестного движения заслужили Нобелевскую премию за то, что
- "Боролись за честные выборы",
- были "вдохновителями мирных демонстраций против нелегитимного режима в Беларуси".
Он выразил надежду, что выдвижение Тихановской, Колесниковой и Цепкало на Нобелевскую премию мира "привлечет еще больше внимания":
- к мирной оппозиционной борьбы против последнего диктатора Европы",
- к тем, кто борется за "свободную и демократическую Беларусь".
Нобелевская премия для белорусских политиков: что известно
Ранее бывший глава Евросовета Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира.
Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира,
– подчеркивал Туск.
По его мнению, эта номинация будет способом отдать дань уважения всем жителям Беларуси, которые приняли участие в наиболее мирном движении протеста за многие годы.
На Нобелевскую премию мира якобы выдвигали и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности такую новость распространил белорусский государственный телеканал ОНТ. Правда, первоисточник такой информации – сатирическое информационное агентство "Панорама". То есть, это фейк.
В материале говорилось о том, что заявку в Нобелевский комитет направил член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ имени Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко. Она вроде бы отметила высокие заслуги президента перед государством. В частности, то, что он "не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны".
Интересно, что Нобелевский комитет якобы заявку Коваленко принял. Однако такой человек вообще не работает в БГПУ.
Как попасть в список Нобелевских лауреатов: коротко
- Нобелевский комитет принимает все кандидатуры, представленные ему до 31 января лицами, имеющими на то полномочия в соответствии с уставом Нобелевского фонда.
- Гейр Тоскедал попадает в эту категорию как член Стортинга (так называется норвежский парламент).
- Ежегодно Нобелевский комитет получает сотни предложений.
- Имена предложенных кандидатов держат в секрете в течение пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор.
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Где находятся Тихановская, Колесникова и Цепкало
- Светлана Тихановская участвовала в прошлых президентских выборах. Однако из-за угрозы собственной безопасности и безопасности семьи вынужденной была выехать в Литву. В то же время в России и Беларуси ее объявили в розыск.
- Мария Колесникова – представительница оппозиционера Виктора Бабарыко. После того, как последнего не допустили к выборам, она объединилась вместе с Тихановской. Сейчас Колесникова находится в СИЗО. За решетку она попала после того, как ее силой пытались вывезти из Беларуси. Но на границе с Украиной она порвала паспорт.
- Вероника Цепкало – жена еще одного оппозиционера Виктора Цепкало. Его также не допустили к выборам. После этого Вероника вместе с Колесниковой и Тихановской образовали объединенную оппозицию. Она уехала из Беларуси еще до выборов: сначала – в Москву, потом – в Киев. В Киеве также находится и Виктор Цепкало.
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Главное о последних событиях в Беларуси
- Здесь еще вечером 9 августа начались масштабные митинги. Люди начали выходить на улицы, чтобы выразить протест против фальсификаций на президентских выборах. Победу на них якобы одержал Александр Лукашенко, впрочем, демонстранты с этим не согласны.
- ОМОН изначально мирные протесты жестоко разгонял и задерживал активистов. К ним применяли насилие и после задержания. В ходе силовики пускали дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. В некоторых случаях применяли даже боевые патроны.
- В Беларуси официально подтвердили гибель пяти человек во время акций протестов, но правозащитники говорят: жертв произвола правоохранителей – больше.
- С 11 августа в стране стартовал общенациональная забастовка.
- 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию. После этого протесты вспыхнули с новой силой.