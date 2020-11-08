Тихое воскресенье: за день на Донбассе ни разу не открывали огонь
В течение дня 8 ноября на Донбассе не зафиксировали ни одного нарушения режима тишины. В то же время украинские военные находятся начеку и продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.
Пострадавших среди украинских воинов нет. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
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С начала текущих суток, 8 ноября, на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано,
- говорится в сообщении.
Ситуацию в зоне ООС полностью контролируют украинские защитники. Они готовы оперативно и адекватно реагировать на любые провокации со стороны российских боевиков.
Кроме того, саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают разминировать территории Донбасса. За день 8 ноября спасатели разминировали более 2 гектаров территорий и передали на утилизацию более 50 взрывоопасных предметов.
Что происходит на Донбассе по состоянию на 17:00 8 ноября: смотрите видео
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