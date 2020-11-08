В течение дня 8 ноября на Донбассе не зафиксировали ни одного нарушения режима тишины. В то же время украинские военные находятся начеку и продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Пострадавших среди украинских воинов нет. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

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С начала текущих суток, 8 ноября, на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано,

- говорится в сообщении.

Ситуацию в зоне ООС полностью контролируют украинские защитники. Они готовы оперативно и адекватно реагировать на любые провокации со стороны российских боевиков.

Кроме того, саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают разминировать территории Донбасса. За день 8 ноября спасатели разминировали более 2 гектаров территорий и передали на утилизацию более 50 взрывоопасных предметов.

Заметьте! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим тишины. Однако российские боевики регулярно обстреливают позиции украинских военных. Подробнее читайте здесь.



Что происходит на Донбассе по состоянию на 17:00 8 ноября: смотрите видео



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала