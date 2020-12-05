Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в истории. Конечно, человечеству и раньше приходилось переживать темные времена, однако никто из жителей современности еще не оказывался в таком эпицентре неприятностей.

Если бы 2020 год был фильмом, зрители, очевидно, захотели бы выключить его уже через минут 20. Об этом заявила кинокритик Стефани Захарек, сообщает Time.

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Что стало главной угрозой для человечества

Этот год не был захватывающим триллером об Апокалипсисе. Просто однажды повседневная жизнь стала оружием против людей.

Никто из нас не имел страховки против стихийных бедствий, которые продемонстрировали, насколько сильно люди изменили природу. Никто не знал, как уберечься от вируса, и он унес жизни примерно 1,5 миллиона человек по всему миру.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

Главной угрозой для человечества в этом году была беспомощность. Она дестабилизировала и без этого сложное положение фактически каждого жителя Земли. Люди поняли, что магия не сработает, и вирус никуда не исчезнет.

Американцы не привыкли тонуть в безнадежности. Они знают, что можно победить любой кризис. Однако угрозы такого масштаба не приходилось переживать со времен Второй мировой войны.

Однажды люди застряли дома. Они как бы оказались по ту сторону смотровой площадки. Единственной альтернативой стала жизнь в социальных сетях. Ощущение несправедливости буквально выкручивало руки и парализовало. Невидимый враг стремился разделить людей. И, к сожалению, ему это удалось.

Почему голод стал угрозой даже для богатых стран

В марте крупные города США фактически остановились. Люди, которые могли работать удаленно, делали это. Однако не все американцы получили шанс работали дистанционно. Они потеряли работу и уже не могли платить за аренду жилья или выплачивать ипотеку. Те, кому посчастливилось меньше, не могли прокормить свою семью.

Голод стал главной темой 2020 года. Он бросил вызов даже состоятельным странам.

В то же время родители по всему миру не сдавались. Они продолжали заботиться о своих детях и учили их дома.

Выживание человечества оказалось в руках представителей отдельных профессий. И они нас не подвели. Продавцы надевали защитные маски и выкладывали продукты на торговые прилавки. Медицинские работники в специальных костюмах выходили на дежурство. Защитные маски оставляли отметины на их лицах, а к концу смены глаза от усталости наливались свинцом.

Иногда мы не могли сдержать слез, когда медики рассказывали о новой реальности, к которой всем нужно приспособиться.

Все началось в марте. Люди будто оказались заключенными в снежных шарах. Мы смотрели на мир и чувствовали себя очень одинокими. Казалось, мир – разрушается.

Хотя, честно говоря, разрушаться он начал еще задолго до COVID-19. Месяцами люди не могли обуздать пожары в Австралии, а затем загорелись леса на американском Западе. Смотря на фотографии с места событий, казалось, что Апокалипсис уже начался.

В 2020 году человечество потеряло много выдающихся личностей. В частности, Рут Бейдер Гинзбург, Коби Брайанта, Чедвика Боузмана и других.

Однако люди не сдались и выстояли. В Америке не всегда может быть солнечно. Иногда нам приходится переживать самый темный час перед рассветом.