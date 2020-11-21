Экс-министр экономики Тимофей Милованов утверждает, что работает внештатным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака. Правда, зарплаты новоиспеченный советник не получает.

Что говорит Милованов

Политик отметил, что все равно остается президентом Киевской Школы Экономики. Об этом Милованов написал на своей странице в фейсбуке.

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На самом деле я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака,

– заявил Милованов.

Экс-министр надеется, что его знания станут полезными для преодоления важных проблем. В частности, касающихся коронавируса, финансирования бюджета и отношений с международными финансовыми организациями.

Что этому предшествовало

На днях в СМИ появилась информация, что Милованов может быть советником Ермака.

По словам бывшего министра, журналисты обращались к нему, однако он это не подтвердил.

Обратите внимание! Ранее советник Ермака Игорь Уманский громко заявил о своем увольнении. После этого он жестко раскритиковал власть.

Подробнее Страна приближается к армагеддону, – Уманский жестко раскритиковал власть.