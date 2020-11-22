Экс-главу Минэкономики Тимофея Милованова назначили советником главы Офиса Президента. Ранее сам Милованов сообщал, что уже работает на этой должности.

Милованов работает вне штата

Милованов – внештатный советник. О назначении сообщили 22 ноября на сайте Президента Украины.

Ранее Милованов утверждает, что работает советником Ермака

Надеюсь, что мои знания будут полезными руководству Украины,

– отметил бывший чиновник.

Милованов останется в Киевской школе экономики

Ранее он сообщал, что все равно остается президентом Киевской школы экономики да и зарплаты на новой работе не получает.

Относительно своих задач после назначения, то их Милованов охарактеризовал так – важные вопросы, касающиеся коронавируса, финансирования бюджета и отношений с международными финансовыми организациями

Что известно о Тимофее Милованове?

Родился в 1975 году. Выпускник Киевского политехнического института и Киево-Могилянской академии. Доктор философии по экономике. Преподавал в европейских и американских вузах.

В 2019 – 2020 годах был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Возглавляет Киевскую школу экономики. Родился в 1975 году. Выпускник Киевского политехнического института и Киево-Могилянской академии. Доктор философии по экономике. Преподавал в европейских и американских вузах.В 2019 – 2020 годах был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Возглавляет Киевскую школу экономики.

О скандальном увольнении еще одного советника Ермака Игоря Уманского – можно узнать здесь.