Милованова назначили внештатным советником Ермака: детали
Экс-главу Минэкономики Тимофея Милованова назначили советником главы Офиса Президента. Ранее сам Милованов сообщал, что уже работает на этой должности.
Милованов работает вне штата
Милованов – внештатный советник. О назначении сообщили 22 ноября на сайте Президента Украины.
Ранее Милованов утверждает, что работает советником Ермака
Надеюсь, что мои знания будут полезными руководству Украины,
– отметил бывший чиновник.
Милованов останется в Киевской школе экономики
Ранее он сообщал, что все равно остается президентом Киевской школы экономики да и зарплаты на новой работе не получает.
Относительно своих задач после назначения, то их Милованов охарактеризовал так – важные вопросы, касающиеся коронавируса, финансирования бюджета и отношений с международными финансовыми организациями
Что известно о Тимофее Милованове?
Родился в 1975 году. Выпускник Киевского политехнического института и Киево-Могилянской академии. Доктор философии по экономике. Преподавал в европейских и американских вузах.
В 2019 – 2020 годах был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Возглавляет Киевскую школу экономики.
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