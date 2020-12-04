Народный депутат Николай Тищенко посетил заседание.

На заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, чтобы поддержать застройщиков, подозреваемых в незаконном строительстве. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

На заседании ВСК присутствовал и народный депутат Николай Тищенко. Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали о его связи со "смотрящим" Денисом Комарницким, причастным ко многим незаконным застройкам – в том числе и "Интергал". Поэтому вероятно, что Тищенко пришел на заседание ВСК, чтобы поддержать застройщиков,

– говорится в сообщении издания.

По его информации, на заседании комиссии были обнародованы факты незаконного строительства объектов "Интергал Буда" и коррупции в Государственной архитектурно-строительной инспекции. В частности, народный депутат Наталья Приходько презентовала ряд фактов с коррупцией, когда ГАСИ выдавало разрешения на строительство с откровенными нарушениями.

"Из тех кейсов, что мы имеем, мы подробно рассматриваем кейс Кудряшова. Из той информации, что мы имеем от правоохранительных органов, у нас есть 2 уголовных дела. Одно из них касается самозахвата территории. В рабочих группах мы обратили внимание на то, что выдаче разрешения предшествовал отказ одного инспектора. Но через 6 дней разрешение предоставил уже другой инспектор. При этом в отказе были указаны вещи, которые за 6 дней никак нельзя исправить вообще. Например, изменение целевого назначения, получение функционального назначения и еще около 18 пунктов, которые за 6 дней заказчик каким-то образом исправляет. Именно поэтому мы и обратились в правоохранительные органы", – отметила Приходько.

В свою очередь народный депутат Анатолий Бурмич привел пример, связанный с другой застройкой компании "Интергал Буд", где ГАСИ незаконно выдавало разрешения. Бурмич рассказал, что в 2010 году было получено разрешение, которое не предусматривало строительство жилья МВК "Интеграл City". По его словам, в 2018 году получены градостроительные условия на строительство жилищно общественного комплекса, однако в 2019 году чиновниками ГАСИ зарегистрированы изменения к разрешению 2010 года вопреки закону на многофункциональный жилищно общественный комплекс.

"ЖК "Академ-Квартал" "Интеграл Буда". Разрешение выдано на реконструкцию административно-производственного комплекса под многофункциональный комплекс. Однако в разрешении прописывают тип объекта – многоквартирный жилой дом. Что мы имеем: земли промышленности; генплан не предусматривает строительство здесь жилых домов; ГУО не предусматривают здесь строительство жилья; это санитарно-защитные зоны, где строительство жилья прямо запрещено; высота домов согласно Генплану не может превышать 50 метров. Эти пункты и являются основаниями для отказа в предоставлении разрешения в соответствии с законодательством. Однако это не помешало должностным лицам ГАСИ выдать разрешение. Разве это не коррупция? Разве это не злоупотребление властью должностными лицами ГАСИ? Где правоохранительные органы?" – возмутился Анатолий Бурмич.