Двух тюремных надзирателей из США обвинили в пытках через детскую песенку. Мужчины заставляли заключенных более 2 часов слушать детский хит о семье акул Baby Shark.

Надзиратели из тюрьмы в Оклахоме Кристиан Майлз и Грегори Батлер придумали слишком оригинальный способ наказания. Они заставили заключенных более 2 часов стоя слушать Baby Shark, сообщает Insider.

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Как следствие, 21-летние Майлз и Батлер потеряли работу. Уволили также их начальника – 50-летнего Кристофера Хендерсхотта. Всех троих уже обвинили в жестоком обращении с заключенными.

Окружной прокурор округа Оклахома Дэвид Пратер настолько возмущен инцидентом, что хотел бы обвинить надзирателей в тяжелом преступлении через "пытки песней". Остановило служителя Фемиды лишь то, что соответствующего закона нет.

Майлз и Батлер оправдываются, что это была "внутренняя шутка", которой они дисциплинировали заключенных.

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