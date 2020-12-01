Как мы в ЦПК и предупреждали рабочая группа Разумкова зарегистрировала законопроект о возвращении "ответственности" за ложь в декларации без наказание в виде лишения свободы (только штрафе и общественные работы). Далее читайте на украинском.

Відсутність ув'язнення за брехню в деклараціях – це:

1) диверсія проти декларування (покарання просто не працюватиме);

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2) насмішка над справедливістю (ба, навіть плювок в неї).

Насмішка – бо ж звичайних людей за 1000 грн саджати для депутатів не проблема, а ось посадовців за брехню на мільйони ув'язнювати – зась.

Себе улюблених (та інших посадовців) депутати пропоную карати виключно штрафами і громадськими роботами.

Вони ж не лохи якісь в тюрму йти – нехай простолюдини за крадіжку одягу на 800 грн. три роки мотиляють (рельний кейс). Більше прикладів посадок звичайних людей за смішні проступки тут.

Що буде далі?

Далі парламентський комітет Монастирського, щоб збити хвилю обурення, спробує нас всіх обманути і додасть покарання у вигляді "обмеження" волі. Наголошу саме "обмеження", а не "позбавлення". Різниця між цим словами, хто не знає, – просто колосальна!

"Позбавлення волі" – це тюрьма, зона тобто: суворий розпорядок, тюремні роби, ізоляція від звичайного життя, час посидіти подумати.

"Обмеження волі" – це виправні центри, де живуть у гуртожитках, користуються мобільними і гаджетами, за дозволом керівництва центру вільно його залишають, а через пів року можна покинути центр взагалі і жити повноцінним життям, повертатися лише для реєстрації.

Зверніть увагу! Є ризик не ухвалити жодного рішення, – Юрчишин про законопроєкти щодо брехні в деклараціях

Але обман суспільства навіть не в цьому. Обман в тому, що форму "покарання" у вигляді обмеження волі коаліційний уряд … пропонує відмінити вже найближчим часом. Тож "карати" чиновників та депутатів за мільйонну брехню в деклараціях не будуть навіть обмеженням волі. А от простолюдинів (тобто нас з вами) феодали кидатимуть в тюрму за сміхотворні крадіжки.

Джерело: Facebook