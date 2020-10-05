Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что делает все, чтобы предоставить возможность артистам проводить концерты. Однако выступление Оли Поляковой в Харькове, на которое пришли тысячи людей, он назвал безответственным.

Артисты жалуются, что не могут проводить концерты и поэтому теряют деньги. Власти пытаются создать условия для безопасного заработка певцов. Однако все рекомендации по противодействию коронавирусу нарушили на концерте Поляковой. Об этом телеграме рассказал Александр Ткаченко.

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Безответственно, как со стороны организаторов и местных властей, так и зрителей. При этом каждый из них знает, к чему привело празднование дня города в Харькове. Каждый день – новые антирекорды,

– подчеркнул Ткаченко.

Министр обвинил организаторов концерта в погоне за деньгами, а местные власти – в бездействии. Кроме того, он заметил, что зрители тоже повелись легкомысленно, ведь не выполняли элементарных правил безопасности.

Что известно о скандальном концерте Оли Поляковой в Харькове