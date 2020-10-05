Это безответственно, – Ткаченко раскритиковал масштабный концерт Оли Поляковой в Харькове
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что делает все, чтобы предоставить возможность артистам проводить концерты. Однако выступление Оли Поляковой в Харькове, на которое пришли тысячи людей, он назвал безответственным.
Артисты жалуются, что не могут проводить концерты и поэтому теряют деньги. Власти пытаются создать условия для безопасного заработка певцов. Однако все рекомендации по противодействию коронавирусу нарушили на концерте Поляковой. Об этом телеграме рассказал Александр Ткаченко.
Читайте также Не читайте новости: Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове – видео
Безответственно, как со стороны организаторов и местных властей, так и зрителей. При этом каждый из них знает, к чему привело празднование дня города в Харькове. Каждый день – новые антирекорды,
– подчеркнул Ткаченко.
Министр обвинил организаторов концерта в погоне за деньгами, а местные власти – в бездействии. Кроме того, он заметил, что зрители тоже повелись легкомысленно, ведь не выполняли элементарных правил безопасности.
Что известно о скандальном концерте Оли Поляковой в Харькове
- 3 октября в Харькове состоялся коцерт Оли Поляковой посвященный Дню учителя. На нем присутствовали около 2 тысяч человек.
- Концерт организовала команда городского головы Геннадия Кернеса.
- Накануне в городе обнаружили рекордное количество больных коронавирусом – 546 человек за сутки.
- Полякова перед выступлением призвала сторонников соблюдать социальную дистанцию и надеть защитные маски.
- Многие зрители просто проигнорировали слова певицы.
- Нацполиция открыла уголовное дело из-за нарушения карантина.
- В то же время сама Полякова отметила, что шумиха, вызванная вокруг концерта, связана с выборами.