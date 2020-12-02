Кабмин не продлил действие карантина выходного дня в Украине. Это означает, что сейчас ритейл, учреждения культуры и сферы креативных индустрий возвращаются к привычному режиму работы.

Такие заведения, учитывая ограничения оранжевой зоны, снова смогут работать в прибыльное для них время и сезон. Об этом на своей фейсбук-странице написал министр культуры Александр Ткаченко.

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Ткаченко подчеркнул, что отныне в течение выходных украинцы снова могут делать то, по чему уже успели соскучиться. В частности, он предложил посетить театры, кинотеатры, музеи и концерты, или же просто встретиться с друзьями в ресторане.

Сделайте паузу в доставках домой, откажитесь от соблазна останется под теплым одеялом. Надевайте маски, берите антисептики и вперед навстречу интересным выходным. Спланируйте их прямо сейчас,

– призвал Ткаченко.

И заверил, что посещать учреждения культуры – безопасно, ведь они соблюдают все карантинные ограничения. "Не теряем времени. Поддержим сферу приобретенным билетом, абонементом или кофе", – подытожил он.

Карантин выходного дня отменили: что теперь

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что ситуация с COVID-19 в больницах стабилизировалась. Поэтому теперь в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны – как в будни, так и в выходные.

По его словам, правительство нарабатывает сбалансированное решение по усилению карантина. Шмыгаль отметил, что о вероятных изменениях украинцев предупредят за 7 дней до их введения.