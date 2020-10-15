Представитель ОРДЛО со стороны украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу журналист Сергей Гармаш считает, что всенародный опрос Зеленского во время местных выборов – провокация.

Он раскритиковал включение вопроса о свободной экономической зоне на Донбассе во всеукраинский опрос. Свое возмущение Гармаш выразил на собственной фейсбук-странице.

Ранее Озвученные вопросы Зеленского являются манипулятивными, – депутат "Голоса" Клименко

Так, журналист заметил, что почувствовал себя объектом манипуляции.

Это похоже на предвыборную провокацию: сначала сделать противоречивое заявление, а потом дать вполне приемлемое объяснение. Да, специальная экономическая зона на свободной территории Донбасса нужна. Мотивация, опубликованная ОП, вполне понятна и приемлема. Жаль, что ее опубликовали через 1,5 часа после самого заявления Зеленского,

– заметил он.

Гармаш добавил: вопрос "действенной реинтеграции" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под оккупацией России, поставили в зависимость от предвыборных манипуляций политических сил, которые принимают участие в выборах.

"Нельзя такие специфические вопросы превращать в политтехнологию с привлечением людей на избирательных участках. Нельзя делать их предметом предвыборных политических баталий. Я уже не говорю о том, что любой ответ на вопрос, не наполненный конкретным содержанием, можно использовать, опять же, в манипулятивных целях", – подытожил он.

Заметим, что на днях президент Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, который проведут в день местных выборов 25 октября. Формат опроса не предусматривает никаких юридических последствий для государства. Сначала 5 вопросов, на которые украинцы могут ответить 25 октября, держали в тайне, но с 14 октября глава государства начал по одному их озвучивать.

15 октября все вопросы слили в сеть. В Офисе Президента подтвердили, что это действительно те вопросы, на которые украинцам предложат ответить 25 октября.

Вопросы из всеукраинского опроса 25 октября: