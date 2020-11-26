Переговоры в Трехсторонний контактной группе о создании мирного плана по Донбассу в рамках минских договоренностей не продвигаются – из-за разногласий во взглядах сторон. Это отметили в ОБСЕ по итогам встречи участников ТКГ.

Глава миссии ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Украине Хайди Грау 25 ноября обнародовала официальное заявление. В нем речь идет об итогах очередных переговоров в рамках ТКГ по Донбассу.

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О плане действий по урегулированию конфликта на Донбассе

Госпожа Грау отметила, что на Донбассе режим прекращения огня в целом держится. Но в зоне конфликта получили ранения 2 мирных жителей, такое случилось впервые с 27 июля 2020 года.

Другая проблема – это отсутствие прогресса в разработке плана действий для урегулирования конфликта.

Из-за разногласий во взглядах политическая подгруппа не смогла продвинуться вперед в разработке проекта плана действий в соответствии с минскими соглашениями,

– подчеркнула представительница ОБСЕ.

И призвала стороны проявить готовность к конструктивному обсуждению и компромиссам.

Об обмене удерживаемыми лицами

Украинская сторона намерена провести внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе. Там планируют рассмотреть вопрос розыска пропавших без вести и обмена пленными .

Госпожа Грау также обратила внимание и на это:

"Накануне празднования Нового года и Рождества прогресс в этом направлении мог бы стать весомым гуманитарным жестом".