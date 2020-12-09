Пока еще рано говорить о возможном расширении нормандского формата. Однако к работе над урегулированием конфликта на Донбассе могут присоединиться другие международные партнеры.

Когда Джо Байден начнет свою работу на посту президента США, принятие решений по мирному урегулированию на Донбассе может оживиться. Об этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин заявил в интервью ТСН.

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Думаю, позиция США будет более активной. И, думаю, это будут не только США,

– подчеркнул Костин.

Что еще сказал Костин

Нормандский формат будет существовать, пока все его участники соглашаются с его композицией.

Только "нормандская четверка" может принять решение по расширению или изменению формата.

Украинской стороне важно привлечь к урегулированию конфликта на Донбассе как можно больше стран-партнеров.

Международная поддержка сделает позицию Украины весомее.

Обратите внимание! В нормандский формат сейчас входят 4 страны: Украина Франция, Германия и Россия. Его целью является урегулирование конфликта на Донбассе. Подробнее читайте здесь.