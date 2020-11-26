25 ноября была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука!

Нечлены ТКГ: почему мы ходим по кругу

Простая и понятная, казалось бы, вещь – если ОРДЛО Украины не являются членами ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), то как можно рассматривать на уровне ТКГ – международных (!) консультаций – документ поданный этим НЕчленом?

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Тем более, что в Минском комплексе мер, к выполнению которого нас постоянно призывают россияне, функции ОРДЛО четко обозначены: согласовывать и консультировать (!) – ничего другого, относительно политического урегулирования, там нет.

Тем более, что я тоже представитель ОРДЛО, но я не хочу иметь ничего общего с тем, что делают и творят представители ОРДЛО, приглашенные на переговоры Российской делегацией.

И еще раз тем более, – что все решения, наработанные в ТКГ будет имплементировать или не имплементировать Верховная Рада Украины. А как она может имплементировать план по урегулированию конфликта, если вторая сторона конфликта (финансирующая и контролирующая его) не хочет подавать его от своего имени как член ТКГ и участник переговоров, а просовывает от нечлена, который не субъект и не несет никакой ответственности за невыполнение принятых решений?

Более того, эти нечлены заинтересованы в том, чтоб конфликт не заканчивался, потому что пока он идет, – они "министры" и "полпреды", а кем они будут в случае его окончания – мелкими клерками в России?

В конце концов, – мы же готовим документы, мирные планы не для того, чтобы они были, а чтоб выполнялись, чтоб работали, чтоб конфликт действительно прекратился. Но, тогда снова становится актуальным вопрос о легитимности субъектов и процесса подготовки этих документов, а, также, – ответственности за их невыполнение. А какая ответственность у несубъекта?…

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Логика Москвы

Казалось бы, если Россия заинтересована в решении конфликта, а не просто в субъективизации ОРДЛО или обвинениях Украины в срыве договоренностей, она официально направляет этот мирный план от своего имени, как участника ТКГ – и процесс пошел! Независимо от того, нравится нам этот план или нет мы были бы вынуждены с ним работать – переговоры есть переговоры.

И нам совершенно не важно где его подготовили: на оккупированной территории ОРДЛО, В Москве или Северной Корее, например. Нам важно чтоб был легитимный субъект подачи документа и ответственный за его выполнение.

Но у Москвы своя логика. Сегодня на ТКГ, на очередную просьбу Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации, или подать план ОРДЛО от имени Российской делегации, Грызлов заявил, что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может… Отсмеялись? Можно продолжать?

Раз у Москвы нет желания брать на себя ответственность за достигнутые договоренности, раз она продолжает играть в посредника, а не участника переговоров, то, очевидно, что все эти "дорожные карты ОРДЛО" рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию своих марионеток и понижение роли Нормандской четверки, в которой Россия оказалась одна против троих. Сегодня на ТКГ это было особенно явно.

Несколько вопросов к ОБСЕ

К сожалению, вынужден отметить, что, на мой субъективный взгляд, ОБСЕ играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора. Предвзятость заметна уже не только на уровне рабочих подгрупп, но и в ходе самой ТКГ. Я уже не говорю о том, что представители ОБСЕ не замечают заявлений представителей ОРДЛО от России, когда они называют себя некими тремя буквами или "республиками", – речь об элементарном уважении, когда первый Президент Украины поднимает руку, чтоб высказаться, а его не замечают, передавая слово трем буквам. Когда Грызлов хочет что-то сказать, – он просто включает микрофон и говорит…

Нас, представителей ОРДЛО от Украины ОБСЕ вообще старается не видеть, хотя наш статус ничем не ниже приглашенных российской делегацией нечленов из оккупированных РФ Донецка и Луганска. Минские соглашения и само понятие "ТКГ" ОБСЕ трактует почему-то исключительно в московском ракурсе.

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Я не жалуюсь, я описываю ситуацию, которая, по-моему, созревает к тому, что Украине придется менять свою тактику переговоров в Минском процессе. Если мы не хотим еще 6 лет ходить по кругу бессмысленной крови, очерченному московским циркулем, нам придется что-то менять. Даже на субъективном уровне заметно, что наглость Москвы и предвзятость ОБСЕ меняют настроения в делегации. Пора называть вещи своими именами. Даже если это не дипломатично.

Источник: Facebook