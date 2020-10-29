На заседании Трехсторонней контактной группы 28 октября поручили срочно подготовить план действий. Он нужен, чтобы разблокировать работу ТКГ по разрешению ситуации на Донбассе.

Во время дискуссий в рабочей группе по политическим вопросам не было сдвигов. Об этом заявила представитель главы ОБСЕ Хайди Грау, сообщают на сайте организации.

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Поэтому ТКГ поручила создать план, чтобы разблокировать переговоры и завершить войну на Донбассе. План должны разработать по предложениям всех участников ТКГ и наработок встречи советников лидеров "нормандской четверки".

Обратите внимание! 16 сентября Россия заблокировала работу трех из четырех подгрупп в рамках ТКГ. Украина в течение нескольких месяцев ждет списки оккупантов на обмен пленными. Правда, РФ с этим не спешит.

Кроме этого, Грау отметила, что режим прекращения огня на Донбассе в целом продолжается, что положительно для гражданского населения.

О чем еще договорились на очередном заседании