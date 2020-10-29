В ТКГ поручили разработать план действий, чтобы разблокировать переговоры
На заседании Трехсторонней контактной группы 28 октября поручили срочно подготовить план действий. Он нужен, чтобы разблокировать работу ТКГ по разрешению ситуации на Донбассе.
Во время дискуссий в рабочей группе по политическим вопросам не было сдвигов. Об этом заявила представитель главы ОБСЕ Хайди Грау, сообщают на сайте организации.
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Поэтому ТКГ поручила создать план, чтобы разблокировать переговоры и завершить войну на Донбассе. План должны разработать по предложениям всех участников ТКГ и наработок встречи советников лидеров "нормандской четверки".
Кроме этого, Грау отметила, что режим прекращения огня на Донбассе в целом продолжается, что положительно для гражданского населения.
О чем еще договорились на очередном заседании
- Члены ТКГ договорились об открытии новых пунктов въезда/выезда "Золотое" и "Счастье", которые заработают с 10 ноября.
- Украинская делегация подчеркивала, что нужно разблокировать процесс обмена пленными.
- Также на заседании коснулись тем разминирования новых участков и разведения сил.