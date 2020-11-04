Трехсторонняя контактная группа согласовала 4 новые точки разведения сил и средств в зоне боевых действий. Речь идет о Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетепле.

3 точки разведения расположены в Луганской области, 1 – в Донецкой. Об этом заявил во время брифинга 4 ноября исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак, сообщает "Радио Свобода".

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"По результатам встречи Трехсторонней контактной группы согласовано 4 участка разведения сил и средств", – отметил он.

Участки размещены:

Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое – на Луганщине;

Григорьевка – на Донетчине.

Также и. о. командующего Объединенных сил отметил, что ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой.

4 новых участка разведения на Донбассе / Фото "Свободного радио"

Что этому предшествовало

Напомним, 16 октября вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Украина готовится к новому разведению войск. В частности, говорилось, что определены места 4 пунктов возможного разведения сил и средств и 19 зон для гуманитарного разминирования.

Кроме этого, планируется до 10 ноября открыть еще два КПВВ на линии разграничения на Донбассе – возле Счастья и Золотого.

Обратите внимание! На Донбассе с 27 июля продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Украинские военные соблюдают все условия. Несмотря на это, боевики регулярно нарушают перемирие и обстреливают позиции ВСУ.

Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала