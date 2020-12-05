Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала ход расследования дел Майдана. По ее словам, окончательной точки у них в ближайшее время ждать не стоит.

Чтобы это удалось, надо, в частности, менять законодательство, пояснила Венедиктова в интервью на телеканале "1+1".

Читайте также За такие вещи наступает уголовная ответственность, – Венедиктова о делах против Порошенко

Не скоро эта точка поставится. У нас нет заочного осуждения, мы помним и приговор Януковича, который всколыхнул общество,

– подчеркнула генпрокурор.

Заметим, что 16 ноября апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича. Объяснили это тем, что прокурор не доказал факт объявления беглого президента в международный розыск.

"Если мы не поменяем законодательство, если не введем в заочку, если действительно не начнем двигаться в привлечении к ответственности всех, мы точку не поставим", – отметила Венедиктова.

Дела Майдана: последние новости

В конце ноября Венедиктова рассказала, что с начала 2020 года подозрение из-за событий Революции Достоинства объявили 37 людям.

По ее словам, на момент совершения преступлений, в частности, 26 из них были правоохранителями, 2 – прокурорами, 10 – следователями и 2 – судьями.

Как заявила генпрокурор, во время столкновений между силовиками и протестующими погибли "78 гражданских лиц и 13 правоохранителей".

В то же время ранее ГПУ сообщала о по меньшей мере 104 погибших протестующих, а МВД – о 17 погибших силовиках.

Справка. Всего по делам Майдана есть почти 2,5 тысячи человек, пострадавших во время Евромайдана. Из них – примерно 100 погибших, которых называют Небесной сотней.