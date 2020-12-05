Точка будет не скоро, – Венедиктова о делах Майдана
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала ход расследования дел Майдана. По ее словам, окончательной точки у них в ближайшее время ждать не стоит.
Чтобы это удалось, надо, в частности, менять законодательство, пояснила Венедиктова в интервью на телеканале "1+1".
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Не скоро эта точка поставится. У нас нет заочного осуждения, мы помним и приговор Януковича, который всколыхнул общество,
– подчеркнула генпрокурор.
Заметим, что 16 ноября апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича. Объяснили это тем, что прокурор не доказал факт объявления беглого президента в международный розыск.
"Если мы не поменяем законодательство, если не введем в заочку, если действительно не начнем двигаться в привлечении к ответственности всех, мы точку не поставим", – отметила Венедиктова.
Дела Майдана: последние новости
- В конце ноября Венедиктова рассказала, что с начала 2020 года подозрение из-за событий Революции Достоинства объявили 37 людям.
- По ее словам, на момент совершения преступлений, в частности, 26 из них были правоохранителями, 2 – прокурорами, 10 – следователями и 2 – судьями.
- Как заявила генпрокурор, во время столкновений между силовиками и протестующими погибли "78 гражданских лиц и 13 правоохранителей".
- В то же время ранее ГПУ сообщала о по меньшей мере 104 погибших протестующих, а МВД – о 17 погибших силовиках.
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