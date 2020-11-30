Точной даты нет: Мендель рассказала, о чем договорились на совещании по локдауну
Локдаун в Украине введут, если количество больных коронавирусом в государстве и в дальнейшем будет стремительно расти. Впрочем, пока какой-то точной даты введения жесткого карантина нету.
Сейчас власть изучает все возможные сценарии и прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики. Об этом в своем инстаграме написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нету,
– отметила она.
Мендель также добавила: угроза локдауна зависит от каждого и от того, как люди соблюдают меры безопасности, подвергают ли опасности других.
Заметим, что ранее СМИ сообщали, что в Кабмине уже определились с датами нового локдауна. Мол, его планируют ввести с 23 декабря по 15 января.
В то же время о формате будущего локдауна чиновники якобы пока не определились.
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