Избранный президент США Джо Байден выступает против смертной казни, но пока страну возглавляет Трамп. Поэтому на федеральном уровне разрешенные способы казни преступников даже расширили: к инъекции добавили электрический стул, ядовитый газ и расстрел.

США расширили количество способов выполнения смертных приговоров

США на федеральном уровне расширили разрешенные способы казни преступников, пишет ТСН . Правительство к смертельной инъекции добавило ядовитый газ, электрический стул и расстрел.

Напомним Евросоюз осудил выполнения в США смертных приговоров

В правительственном бюллетене от 27 ноября в Штатах сообщили о поправке к постановлению об исполнении наказания осужденных к смертной казни преступников на федеральном уровне:

Начиная с 24 декабря 2020 их можно будет казнить любым законным способом в том штате, где вынесли приговор.

Руководство министерства юстиции США планирует осуществить еще несколько казней на федеральном уровне, пока страной руководит Дональд Трамп (20 января 2021 года состоится инаугурации избранного президента Джозефа Байдена).

И здесь важно заметить, что Байден – против смертной казни. В американских СМИ предполагают, что жизнь смертников стала одной из разменных монет из-за президентских выборов 2020 года в США.

Коротко о ситуации со смертной казнью в США в 2020 году

Смертную казнь в США применяется во многих штатах (в 2020 году казнили 7 человек), но на федеральном общегосударственном уровне с 2003 года такие приговоры не выполняли (хотя судьи их выносили).

И вот 14 июля 2020 впервые за 17 лет в штате Индиана казнили убийцу Дэниэла Льюиса Ли – через несколько часов после разрешения верховного суда выполнить смертный приговор на федеральном уровне. С тех пор казнили еще 8 человек.