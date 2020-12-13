Главный токсиколог Омской области Александр Саба опроверг попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Интересно, что именно в больнице Омска первое время и лечился Навальный. Впрочем, тогда российские врачи якобы не нашли следов "Новичка" в организме оппозиционера.

Теперь же Александр Саба назвал сообщения о второй попытке отравления политика "информационной уткой". Об этом он заявил в комментарии российским СМИ, пишет 24 канал.

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Ранее издание The Sunday Times со ссылкой на собственные источники написало, что предполагаемые агенты госбезопасности пытались отравить Навального "Новичком". Это произошло, когда политик лежал в больнице в Омске. Их целью, по версии издания, было не допустить того, чтобы Навальный прибыл в Берлин живым.

Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это выдумка от начала до конца,

– заявил Саба ТАСС.

По его словам, отравления Навального "ни первичного, ни вторичного" вообще не было.

Обратите внимание! Сразу после отравления Навальный лечился в больнице Омска. Однако российские врачи не нашли в анализах Навального следов нервно-паралитического вещества. Кроме того, не выпускали Навального на лечение в Берлин, объясняя это тем, что его не возможно транспортировать. На это берлинские медики ответили, что имеют необходимое оборудование и спецсамолет.

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