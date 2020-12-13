"Все это выдумка": токсиколог Омска прокомментировал второе отравление Навального
Главный токсиколог Омской области Александр Саба опроверг попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Интересно, что именно в больнице Омска первое время и лечился Навальный. Впрочем, тогда российские врачи якобы не нашли следов "Новичка" в организме оппозиционера.
Теперь же Александр Саба назвал сообщения о второй попытке отравления политика "информационной уткой". Об этом он заявил в комментарии российским СМИ, пишет 24 канал.
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Ранее издание The Sunday Times со ссылкой на собственные источники написало, что предполагаемые агенты госбезопасности пытались отравить Навального "Новичком". Это произошло, когда политик лежал в больнице в Омске. Их целью, по версии издания, было не допустить того, чтобы Навальный прибыл в Берлин живым.
Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это выдумка от начала до конца,
– заявил Саба ТАСС.
По его словам, отравления Навального "ни первичного, ни вторичного" вообще не было.
Главное об отравлении Навального
- Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск – Москва. Рейс экстренно приземлился в Омске, а оппозиционера доставили в местную больницу.
- Соратники политика сразу же говорили, что он отравлен, однако врачи заявляли, что эта версия не подтвердилась.
- Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, в клинику "Шарите". В начале сентября власти Германии объявили, что немецкие врачи установили факт отравления Навального веществом из группы "Новичок".
- Власти России причастность к покушению на Навального отрицают.
- Сейчас оппозиционер проходит реабилитацию в Германии.
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