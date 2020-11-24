Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает своего отстранения от власти. По его мнению, осуществить это можно только в соответствии с законом и Конституцией.

Он считает, что западные государства выстраивают различные схемы воздействия на белорусские власти, в частности, и к нему лично. Он убежден, что они хотят свергнуть власть в Беларуси. Об этом Лукашенко заявил во время церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, сообщает госагентство БЕЛТА.

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По его словам, вопрос отстранения от власти "будоражит головы" западных дипломатов и беглых оппозиционеров. А сделать это вполне возможно.

Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции,

– отметил он.

Обратите внимание! Недавно самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что в Киеве функционирует "центр американских спецслужб". Его наличие якобы подтвердили российские и белорусские спецслужбы. Лукашенко считает, что эти люди "сейчас мучают" его режим и "расшатывают планету". Как на это скандальное заявление отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба – читайте по ссылке.

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