Только один путь: Лукашенко "подсказал", как отстранить его от власти
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает своего отстранения от власти. По его мнению, осуществить это можно только в соответствии с законом и Конституцией.
Он считает, что западные государства выстраивают различные схемы воздействия на белорусские власти, в частности, и к нему лично. Он убежден, что они хотят свергнуть власть в Беларуси. Об этом Лукашенко заявил во время церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, сообщает госагентство БЕЛТА.
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Что посоветовал Лукашенко Западу
По его словам, вопрос отстранения от власти "будоражит головы" западных дипломатов и беглых оппозиционеров. А сделать это вполне возможно.
Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции,
– отметил он.
Основное о протестах в Беларуси
- Начались акции протеста еще 24 мая. Причиной стал отказ властей регистрировать кандидатами в президенты ряд оппозиционных политиков. Тогда и начались первые задержания.
- По состоянию на конец июня белорусские силовики задержали более 220 человек. По состоянию на конец июля 2020 года эта количество возросло до более 700 человек. В это время акции вспыхивали раз в несколько дней и не были такими стихийными.
- По-настоящему массовыми протесты стали 9 августа. Тогда прошло голосование на выборах, а люди массово начали выходить на улицы после обнародования экзитполов, которые показывали "уверенную победу" Александра Лукашенко.
- В первый месяц акции протеста ежедневно были массовыми и собирали тысячи людей в разных городах. Начиная с середины сентября, основной акцент протестующие делали на выходные – субботу и воскресенье.
- По состоянию на 22 ноября 2020 года протесты в Беларуси продолжаются. Александр Лукашенко провел собственную инаугурацию и не собирается выполнять требований белорусского народа, а цивилизованные государства не признают его победы.
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