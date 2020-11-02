Новый рейтинг 100 самых богатых украинцев от НВ: кто попал в список
Украинское издание "Новое время" обновило свой рейтинг из 100 самых богатых украинцев. В новом списке почти 20% - это новые для такого списка люди. Во время пандемии и мирового кризиса свое состояние ощутимо нарастили представители бизнеса в ИТ-сфере.
Итого 100 самых богатых украинцев имеют состояние 34,4 миллиарда долларов. За год этот показатель снизился на 0,4 миллиарда долларов, а если сравнивать с довоенным 2013, то на 17,4 миллиарда долларов. Об этом в своем материале пишет "Новое время".
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10 самых богатых украинцев:
- Ринат Ахметов – 6,6 миллиарда долларов (за год падение на 31%),
- Виктор Пинчук – 2,415 миллиарда долларов (за год рост на 5%),
- Петр Порошенко – 1,492 миллиарда долларов (рост на 19%),
- Дмитрий Фирташ – 1,273 миллиарда долларов (рост на 61%),
- Вадим Новинский – 1,224 миллиарда долларов (падение на 31%),
- Игорь Коломойский – 1,181 миллиарда долларов (падение на 20%),
- Александр и Галина Гереги – 1,157 миллиарда долларов (рост на 24%),
- Геннадий Боголюбов – 1,079 миллиарда долларов (падение на 22%),
- Константин Жеваго – 853 миллиона (рост на 15%),
- Виктор Медведчук – 776 миллионов долларов (рост на 485%).
Здесь наиболее примечательными являются Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Пятый президент Украины вошел в тройку самых богатых украинцев, а кум российского президента за один лишь год нарастил состояние практически в пять раз.
Всего в Украине есть 8-долларовых миллиардеров. Сергей Тигипко замыкает 11-ку людей, состояние которых превышает 500 миллионов долларов. При этом тех, у кого есть 100 миллионов долларов и более, сразу 78.
Интересные данные списка
Примечательным является сразу 18 новых фамилий в рейтинге самых богатых украинцев. Они ворвались в рейтинг в период мирового финансового кризиса и в основном это представители так называемой новой экономики, например из ИТ-сектора.
Одним из наиболее успешных является 20 номер в списке. Это харьковчанин Дмитрий Запорожец – соучредитель ресурса GitLab. Сразу позади него на 21-м месте разместился николаевец Влад Яценко – соучредитель необанка Revolut.
Аналитики прогнозируют, что ИТ-сфера имеет большой потенциал к росту, а следовательно могут подвинуть и традиционных экономических гигантов.
ТОП-100 самых богатых украинцев / таблица и рейтинг "Нового времени"
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