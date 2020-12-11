2020 год стал одним из самых тяжелых в истории человечества, все из-за всемирной пандемии коронавируса. Однако в этом году произошел еще ряд событий, которые случились в мире впервые в истории.

Подборку уникальных событий 2020 года подготовил The New Yourk Times.

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Исключительные события 2020 года

►Женщина покорила самую большую волну

Бразильская серфингистка Майя Габейра покорила самую большую волну 2020 года. Она стала первой женщиной с таким отличием. Заметим, волна у побережья Назаре, что в Португалии, достигала более 22 метров.



Майя Габейра покорила самую большую волну 2020 года / Фото The New Yourk Times

►США обвинили россиян в терроризме

Администрация президента США Дональда Трампа официально назвала ультранационалистическую организацию "Российское имперское движение" глобальной террористической угрозой.

►Louis Vuitton впервые презентовал маску для лица

Louis Vuitton стал первым брендом, который выпустил маску для лица. Это произошло в круизной коллекции 2021 года. Брендированная маска стоит 961 доллар.

►Корейская группа возглавила музыкальные чарты США

Популярная среди подростков южнокорейская попгурт BTS в сентябре 2020 года заняла первое место в рейтинге синглов Hot 100 американского журнала Billboard. Речь идет о песне "Dynamite", которую музыканты исполнили на английском языке.



Группа BTS возглавила американские музыкальные чарты / Фото salvemusic

►Мэром города во Франции стала женщина-трансгендер

Женщина-трансгендер Мари Коу стала мэром небольшого французского города Тилло-ле-Маркиен. Она выступала за борьбу с экологическими проблемами. Такое назначение стало первым во Франции.

►Япония протестировала первый в мире Летающий автомобиль

В августе технологическая компания SkyDrive завершила первое успешное испытание Летающего автомобиля в Японии. Заметим, пилотируемая машина под названием SD-03 объезжала тестовое поле в течение 4 минут. Компания планирует сделать автомобиль доступным для населения к 2023 году.

►Ученые использовали инструмент для редактирования генома внутри человека.

В США незрячий пациент прошел процедуру с помощью инструмента редактирования генов CRISPR. Это был первый случай использования данной технологии внутри человека. Чтобы восстановить зрение пациента, врачи вводили внутрь глаза микроскопические капли, содержащие инструмент для редактирования генома.

►Полиция Гонконга провела первые аресты по противоречивым законом

Через сутки после того, как в 30 июня в Гонконге вступил в силу новый противоречивый закон о национальной безопасности, местная полиция произвела первые аресты. Эксперты заявляют, что такое законодательство подорвет автономию территории и предоставит китайскому правительству больше полномочий по ограничению свободы слова.

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►Появились подробные изображения поверхности Солнца

В январе астрономы опубликовали самые подробные фотографии Солнца. Их сделали благодаря новому телескопу Daniel Daniel Inouye, который является крупнейшим в мире. Его построили на гавайском вулкане Халеакала.

►Германия и Израиль провели совместные военные учения

В августе Германия и Израиль впервые провели совместные военные учения на немецкой земле. Учения состоялись в критический момент для военных Берлина. Правительство пытается решить проблемы, связанные с тем, что в ряды Вооруженных сил страны проникли экстремистские настроения.

►Папа Римский поддержал однополые браки

Папа Римский Франциск впервые публично поддержал узаконивание гражданских браков между гомосексуальными парами. Он объяснил, что Бог любит людей такими, какие они есть.

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►В кости динозавра обнаружили рак

Ученые Королевского музея в Онтарио и Университета Макмастера обнаружили остеосаркому у растительноядного рогатого динозавра, который жил 76 миллионов лет назад – Centrosaurus apertus. Это первый подтвержденный диагноз рака у динозавра.