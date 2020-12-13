Ураганы, лесные пожары, наводнения – всего хватало. Циклоны становятся все мощнее, а некоторые катаклизмы могут обернуться голодом и даже новой волной климатической миграции.

Из-за изменения климата стихийные бедствия становятся все сильнее и происходят все чаще. Ураганы, лесные пожары, наводнения, оползни, землетрясения, торнадо – мир в 2020 году видел все. 24 канал собрал наиболее серьезные природные катастрофы.

Факт Time назвал 2020 год "худшим" в истории человечества

Циклоны становятся "дороже"

Только в первой половине года было зафиксировано более 200 случаев стихийных бедствий, пишет издание Down to Earth. Это превысило средний рекорд за 19 лет (2000–2019), который составлял 185 катастроф. А в 2019, общее их количество выросло минимум на 27%. Убытки немалые – 75 миллиардов долларов США, согласно докладу страхового гиганта AoN.

Читайте еще Огонь, вода и ветер: как изменение климата создает хаос в США

Дорогие "в обслуживании" тропические циклоны. Они нанесли разрушений на 270% больше, чем 19 лет до того. Циклон "Амфан" в Бенгальском заливе обошелся в 15 миллиардов долларов США и это рекорд полугодия. Главным образом финансовые потеря понесли Китай и Индия.

Общие застрахованные убытки от природных катаклизмов в первой половине 2020 года составили 30 миллиардов долларов США. Погибло 2200 человек официально, 60% жизней унесли мощные наводнения. Год назад африканские циклоны убили 2900 человек. Климатологи и специалисты по стихийным бедствиям отмечают, что изменения климата могут сделать ураганы еще более мощными.

Далее мы рассмотрим самые большие природные бедствия в нескольких категориях: лесные пожары, ураганы, наводнения и землетрясения.

Лесные пожары



Лесные пожары стали крупнейшим стихийным бедствием в 2020 году / Фото Science

Это в основном касалось (и касается сейчас, – 24) Австралии и США, но горела также российская Сибирь. На западе Соединенных Штатов, несколько очень сильных пожаров дошли от Калифорнии до штата Вашингтон на крайнем северо-западе и до Колорадо на востоке. 4 миллиона акров были сожжены, дома и целые городки исчезли в огне. Это вдвое больше, чем два года назад.

Один лишь Complex Fire в августе уничтожил 1 миллион акров – рекорд для Калифорнии. 31 человек лишился жизни. Пандемия коронавируса значительно осложнила борьбу с лесными пожарами и эвакуацию жителей. Осенью в зонах повышенной опасности жило 34 миллиона человек (Калифорния – густонаселенный штат, – 24).

Длительные засухи, низкая влажность и высокая температура создали идеальные условия для быстрого распространения огня. Скорость ветра с порывами достигала 130 километров в час. В общем, июль 2020 стал одним из самых жарких месяцев за историю наблюдений.

Что касается Австралии, то в огне могли найти свою смерть несколько миллиардов уникальных животных, среди которых – коалы. События 2019–2020 годов теперь известны как "Черное лето". Огонь прошел по 18 миллионам гектаров. В штате Виктория, где расположен Мельбурн, эвакуировали 67 тысяч человек. Без жертв тоже не обошлось – 33 австралийца. Еще 445 умерли со временем из-за вдыхания дыма.

Пока что ученые не связывают напрямую изменения климата и лесные пожары, но "в некоторых местах планеты... уже сейчас увеличивается как вероятность, так и масштабы возгораний". Примерно в 2040-х годах, считает научное сообщество, очередь действительно дойдет до Австралии. Проблема в том, что на восстановление леса нужны сотни лет, а сезон опасности пожаров увеличился на 18,7%.



Кенгуру на фоне охваченного огнем здания / Фото NYT

Главную роль все же сыграла жаркая и сухая погода, а ее вызвала максимальная разница температур на Западе и востоке Индийского океана (так называемый Индоокеанский диполь, – 24). 22% покрытых растительностью земель в мире – пожароопасны, говорят австралийские исследователи. Это Южная Европа, Амазония, Скандинавия, западная часть США.

Ураганы и штормы



Ураган "Лаура" привел к возгоранию химического завода в США / Фото ABC News

"Гнев Посейдона" тоже серьезно ударил по планете. Сезон ураганов в США стал рекордным: имя получили более чем 30 штормов, пришлось даже переходить на буквы греческого алфавита, потому что обычные именования по порядку просто закончились.

До собственно территории Соединенных Штатов дошли 12 ураганов и тропических штормов – рекорд, который держался с 1916 года. В середине сентября одновременно в Атлатическом океане и Карибском бассейне впервые было пять циклонов. 18 сентября сформировались три из них – Уилфред, Альфа и Бета. Такого не было с 1893 года. В октябре ситуация стала еще хуже. Самым дорогим стал ураган Лаура – 14 миллиардов долларов США в чистых убытках.

Если брать именно ураганы с 1 по 5 категорию, то таких было шесть и это поставило 2020 год в один ряд с 1886 и 1985 годами. Самым сильным ураганом стала Эта со скоростью в 241 км/ч и 5-й категорией. Эта и Йота ударили по Центральной Америке, вызвав разрушение, уничтожение посевов и другие катаклизмы. В ближайшей перспективе – голод и новая волна миграции.

Центральная Америка и ураганы Новая мировая угроза – климатические беженцы: пример Центральной Америки

Причина такой активности – низкое атмосферное давление и очень теплые воды у поверхности. А они являются идеальным топливом для урагана. Также они стали медленнее, а значит, выливают на землю больше дождя. Это в свою очередь приводит к более масштабным затоплениям.

К тому же атмосферного явления Эль-Ниньо, которое способно "убивать ураганы", в этом году не наблюдалось. Обычно при нем происходит "сдвиг ветра" (серьезное изменение скорости и направления на маленьком расстоянии, – 24), который рассеивает шторм.

"Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья" Это глобальные атмосферные явления, которые сменяют друг друга. Если "мальчик" (ниньо) отвечает за циркуляцию более теплой воды и воздуха от Южной Америки до Австралии, то "девочка" (нинья) – более прохладной. Научно феномен называется Южная осцилляция. Сейчас силу набирает как раз "Ла-Нинья", поэтому глобально средняя температура будет ниже.