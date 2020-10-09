В 2015 году режим Путина убил оппозиционного политика Бориса Немцова. Его слова разобрали на цитаты, которые еще долго не потеряют своей актуальности.

Редакция 24 канала собрала самые меткие цитаты Бориса Немцова.

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Биография Бориса Немцова

Сегодня Борису Немцову исполнился бы 61 год, если бы не режим Владимира Путина.

При жизни российский политик был в оппозиции к политическому режиму диктатора. В 1991 году был губернатором Нижегородской области. А в 1997 году стал премьер-министром России.

Отношение к Украине

В 2004 году Борис Немцов поддержал Оранжевую революцию в Украине. Впоследствии его назначили внештатным советником президента Украины Виктора Ющенко. В 2013 году поддержал Евромайдан, но во время Майдана ему запретили въезд в Украину.

Немцов в сентябре 2014 года подписал заявление с требованием, чтобы прекратили военную авантюру, вывели войска с территории Украины и прекратили пропагандистскую поддержку сторонникам так называемых "Л/ДНР". В том же году он осудил и аннексию Крыма Россией.

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что для украинцев Борис Немцов всегда останется патриотом России и другом Украины.



"Путин – чекист с советскими привычками", говорил Немцов / Фото nemtsov-most.org

Убийство

27 февраля 2015 года около 23:40 Борис Немцов был убит. Неизвестные произвели 4 выстрела в грудь, голову и сердце на Большом Москворецком мосту возле Кремля.

Убийство произошло за день до запланированного оппозиционного марша "Весна". А предпоследнее интервью с Немцовым получило название "Боюсь того, что Путин меня убьет".

За убийство уже осудили группу чеченцев, которые организовали и выполнили преступление. Вину за выстрелы на себя взял Заур Дадаев. Он заметил, что дважды пытался убить Немцова: впервые ему помешало большое количество людей вокруг. Убийцу приговорили к 20 годам за решеткой. Заказчиков так и не нашли.

Самые известные цитаты оппозиционера

О российско-украинской войне

Борис Немцов всегда поддерживал Украину и осуждал политику Путина. Он говорил, что президент РФ, как и любой бандит, уважает силу. Поэтому Украине нужно выбираться из кризиса.

Как только Украина начнет делать экономические реформы и добьется каких-то успехов в этом направлении, как только украинская армия будет боеспособной в полном объеме, а не держаться на волонтерах и добровольцах, наступит прорыв,

– говорил оппозиционер Немцов.

В январе 2015 года, говоря о ситуации вокруг Донецкого аэропорта, Немцов сказал, что у Украины есть лишь один выход – это построить границу с так называемыми "Л/ДНР".

Ситуация патовая, и она не зависит от того, кто контролирует донецкий аэропорт. Я вижу один выход: Украина объявляет территории "ДНР" и "ЛНР" мятежными и строит границу с ними... Вдоль стены устанавливаются КПП. Каждый житель может определиться один раз, где он предпочитает жить,

– отметил политик.



Немцов всегда поддерживал Украину / Фото 444.hu

Чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, по мнению Немцова, Путин готов на все – даже на экономический кризис в России.

По моим сведениям, он сказал своим людям из ближнего круга: "Готовьтесь к тому, что санкции продлятся 10 лет". Значит, он собирается еще 10 лет вести эту кровавую войну,

– говорил Борис Немцов о политике Путина.

Немцов отмечал, что Украина должна понять: "ДНР" – это Сектор Газа для нее.

Минск-2 умер, не успев родиться. Минские соглашения Захарченко выполнять не собирается. Огонь в районе Дебальцево он прекращать не желает, объявил всю территорию Донецкой области зоной "ДНР". Границу под контроль украинских пограничников отдавать не будет и территорию "ДНР" считает политически независимой от Украины,

– заключил Немцов.

О России и россиянах

Говоря о России, Немцов отмечал, что самая большая проблема страны – это русские, которые до сих пор не забыли многовековое рабство, лицемерие и одновременно чинопочитание, желание облизать начальника независимо от его ранга.

Сначала самозабвенно облизывать начальника – директора корпорации или президента страны – и получать от этого глубокое удовольствие, а затем, когда этот человек споткнется, воткнуть ему нож в спину. Русский народ, по большому счету, разделен на две неравные группы. Одна часть – это потомки крепостных, люди с рабским самосознанием,

– говорил Борис Немцов.



Проблема России – это русские / Фото vedomosti

Цензура – это когда чиновник знает – что бы он ни сделал, его не разоблачат,

– отмечал оппозиционер о чиновниках.

Об Украине

Говоря о политике в Украине, Борис Немцов отмечал, что есть черта, которую нельзя переходить, и об этой грани знают украинские политики.

В Украине "майданы" стали традицией. Власть, если и применяет силу, то в мягком режиме – в традиции Украины просто не входит жестокий разгон с убийствами... Есть черта, которую нельзя переходить. Вот у Путина и Лукашенко нет граней, а у ваших есть,

– отметил Борис Немцов.



Украина должна стать сильнее экономически, тогда наступит прорыв / Фото pinterest

То, что Украина проиграла информационную войну – это факт. Но то, что вы не должны по этому поводу сильно переживать – это тоже факт. Вы же не нацистское государство,

– так считал Борис Немцов.