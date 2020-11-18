Топливо в Чернобыле загрузили на столетнее хранение: фото, видео
В хранилище Чернобыльской АЭС ХОЯТ-2 18 ноября загрузили первую партию отработанного ядерного топлива. Более 90 топливных сборок общим весом около 20 тонн отвезли для длительного хранения.
Топливные сборки сняли с 1, 2 и 3 энергоблоков ЧАЭС. Ранее они временно хранились в хранилище "мокрого" типа. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Читайте также В зоне Чернобыльской АЭС задержали 3 человек с металлоискателем и пистолетом
Что известно о новом хранилище для топлива
- Новое хранилище для ядерного топлива построили за средства Европейского банка реконструкций и развития.
- Исполнителем работ стала американская компания Holtec.
- По словам заместителя председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Максима Шевчука, американские технологии позволяют безопасно хранить использованное ядерное топливо в течение следующих 100 лет.
- Кроме того, чиновник отметил, что Украина, вероятно, сможет использовать этот ресурс повторно или же перерабатывать его.
Смотрите видео загрузки топлива в Чернобыле:
В Чернобыле загрузили топливо на столетнее хранение / Фото Евгения Солоныны
Впоследствии топливо в Чернобыле можно будет использовать повторно / Фото Евгения Солоныны
Поделиться новостью