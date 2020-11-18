В хранилище Чернобыльской АЭС ХОЯТ-2 18 ноября загрузили первую партию отработанного ядерного топлива. Более 90 топливных сборок общим весом около 20 тонн отвезли для длительного хранения.

Топливные сборки сняли с 1, 2 и 3 энергоблоков ЧАЭС. Ранее они временно хранились в хранилище "мокрого" типа. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Что известно о новом хранилище для топлива

Новое хранилище для ядерного топлива построили за средства Европейского банка реконструкций и развития.

Исполнителем работ стала американская компания Holtec.

По словам заместителя председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Максима Шевчука, американские технологии позволяют безопасно хранить использованное ядерное топливо в течение следующих 100 лет.

Кроме того, чиновник отметил, что Украина, вероятно, сможет использовать этот ресурс повторно или же перерабатывать его.

Смотрите видео загрузки топлива в Чернобыле:

Обратите внимание! Сейчас в "мокром" хранилище ЧАЭС хранится около 21 тысячи топливных сборок. Их будут перевозить на ХОЯТ-2 постепенно. В частности, в течение 10 лет топливные сборки будут высушивать, складывать в защитные пеналы и загружать на длительное хранение.



В Чернобыле загрузили топливо на столетнее хранение / Фото Евгения Солоныны



Впоследствии топливо в Чернобыле можно будет использовать повторно / Фото Евгения Солоныны