Тарас Тополя сделал упрек в сторону главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака. Известный музыкант и волонтер обвиняет Хомчака в том, что недавно тот якобы получил третье служебное жилье. В Генштабе ВСУ, со своей стороны, уточнили, что речь идет о штатно-должностном жилье. Кроме того, в руководстве Вооруженных сил разъяснили ситуацию.

Жилье для Хомчака: что заявил Тарас Тополя

Музыкант иронично подчеркнул, что обязательным пунктом реформы армии на пути в НАТО является предоставление государством по меньшей мере трех квартир главнокомандующему ВСУ. Сообщение с соответствующими документами появилось на фейсбук-странице Тараса Тополи.

Советуем ознакомиться Кто такой Руслан Хомчак: биография нового начальника Генштаба

Несмотря на ошалевшую реорганизацию медицинских сил, массовую ликвидацию должностей, вывод вне штата и увольнение профессиональных специалистов под видом реформы "типа как в NATO", есть и хорошие новости. Генерал ВСУ Хомчак расписал на главнокомандующего Вооруженных сил Хомчака еще одну квартиру. Третью! Теперь в столице,

– заметил волонтер.

По его словам, предыдущие он из служебных сделал частными.

В частности в 2002 году переписал на маму квартиру площадью 17,8 квадратных метров. Размещается она во Львове и получил ее Хомчак в 2000 году.

и получил ее Хомчак в 2000 году. Что касается второго служебного жилья, то речь идет о двухкомнатной квартире площадью 37,9 квадратных метра в Белой Церкви на Киевщине. Получил Хомчак ее в 2006 году и через три года с нее был снят статус "служебная".

Как на такие заявления отреагировали в Генштабе ВСУ

Представитель ведомства Богдан Сеник в комментарии 24 каналу рассказал, что видел это сообщение Тараса Тополи. В то же время он подчеркнул, Очень обидно, когда такой талантливый музыкант, не обращаясь за разъяснениями, обнародовал такое дискредитационно-оценочное и манипулятивное суждение.

В документе говорится о штатно-должностном жилье. Как мне удалось выяснить относительно предыдущих квартир, главнокомандующий их закупил на замену тем, которые ему выдали по предыдущему месту службы,

– убеждает представитель Генштаба.

Он добавил, что речь идет о квартирах и в Черновицком, и в Белоцерковском гарнизонах – соответственно в городах Черновцы (в документах от Тополи указан Львов – 24 канал) и Белая Церковь.

"Эти квартиры – равнозначны, даже с большей жилой площадью. Эти изменения Руслан Хомчак отразил в декларации. И собственно говорится, о штатно-должностном жилье. Это указано и в рапорте в сторону министра обороны, который обнародовал Тополя", – отметил Богдан Сеник.

Спикер Генштаба прояснил, что штатно-должностное жилье – это то жилье, которое закрепляют за той или иной должностью. То есть, если эту должность получит другое лицо, она одновременно получает право пользоваться вышеупомянутым жильем. Служебное же жилье выдают по месту службы, и в случае его смены такие квартиры подлежат освобождению.

Кстати Командующий ВСУ Хомчак женился на новой главе Черниговской ОГА Коваленко

Кроме того, Богдан Сеник заметил, неизвестно, какую цель преследовал Тарас Тополя, когда обнародовал фактическое место проживания главнокомандующего ВСУ. Поэтому правоохранительные органы должны этому дать оценку.