Машины смяло как жестянки: жуткий торнадо охватил Кипр – фото, видео
Северную часть Кипра накрыл мощный торнадо. Стихия разрушила дома и травмировала 3 людей.
Торнадо повалил деревья, электрические сети и несколько столбов. Об этом сообщает The Watchers.
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Некоторые машины превратились в жестянки после того, сильный ветер сорвал их с земли и перевернул в воздухе.
Из-за непогоды без крыш остались и множество домов. В результате 3 человека получили легкие травмы.
Город Гирне и прилегающие к нему районы остались без света из-за взрыва трансформатора на главной электростанции северной части Кипра, Текнеджик.
Торнадо на Кипре: смотрите видео
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