Северную часть Кипра накрыл мощный торнадо. Стихия разрушила дома и травмировала 3 людей.

Торнадо повалил деревья, электрические сети и несколько столбов. Об этом сообщает The Watchers.

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Некоторые машины превратились в жестянки после того, сильный ветер сорвал их с земли и перевернул в воздухе.

Из-за непогоды без крыш остались и множество домов. В результате 3 человека получили легкие травмы.

Girne Bölgesinde etkili olan hortum, Ozanköy, Çatalköy Sanayi Bölgesi, Elexus Otel Bölgesi, Lapta Oteller Bölgesi ve Karşıyaka'da hasara yol açtı pic.twitter.com/plBg710Rdm — kibrishakikat (@kibrishakikat) November 20, 2020

KKTC'de Sabah D.Karpaz bölgesi dolu yağmur sel derken öğle sonrası Girne Ozanköy ve Teknecik Elektrik santralinden hortum yağmur veya Kasırga sonrası durum çok kötü.... pic.twitter.com/OgvHg2tv3Y — ER.S....... (@ErcumentSerhan1) November 20, 2020

Город Гирне и прилегающие к нему районы остались без света из-за взрыва трансформатора на главной электростанции северной части Кипра, Текнеджик.

Sabah D.Karpaz dolu şiddetli yağmur ve sel şimdide Girne Ozanköy hortum yağmur ve zarar ziyan.... pic.twitter.com/jdwhcg08kc — ER.S....... (@ErcumentSerhan1) November 20, 2020

Торнадо на Кипре: смотрите видео