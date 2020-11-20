Значительная часть украинский, которую опросила соцгруппа "Рейтинг", рационально понимают необходимость полного локдауна, а эмоционально не хотят усиления ограничений.

Очень любопытные данные исследования соцгрупы "Рейтинг" "Украина на карантине". Опрос 3000 респондентов был проведен 15-17 ноября как раз на пике дискуссий и протестов по поводу карантина выходного дня.

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Как украинцы оценивают борьбу власти с COVID-19?

Главное, на что следует обратить внимание – амбивалентность (противоречивость) общественных настроений в оценке действий власти в борьбе с эпидемией COVID-19 и методов борьбы с этой эпидемией.

48% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом. 24% считают их слишком мягкими, 11% – наоборот слишком жесткими. Казалось бы, достаточно позитивные оценки действий власти. Однако, при этом лишь 35% респондентов довольны деятельностью Президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% – не удовлетворены. Удовлетворенность деятельностью других руководителей еще меньше.

Парадоксальная картина оценивания властей

В чем же дело? Почти половина респондентов считают действия "абстрактных властей" оптимальными, а деятельность конкретных руководителей оценивают намного более критично. На мой взгляд, это связано с тем, что в первом случае оценивают меры по борьбе с коронавирусом, а во втором случае оценивают конкретные державные институты, и сказывается как общее критическое отношение к конкретным государственным органам, так и к их руководителям. Поэтому и получается парадоксальная картина, что у части наших сограждан позитивная оценка мер по борьбе с коронавирусом сочетается с критичной оценкой деятельности конкретных государственных руководителей.

Не удивительно, что более позитивные оценки по борьбе с коронавирусом у государственных деятелей с более высоким уровнем доверия – у Президента Владимира Зеленского (35% опрошенных положительно оценили его деятельность в борьбе с эпидемией COVID-19), а вслед за ним у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (33% положительной оценки).

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Но что удивительно – 32% респондентов позитивно оценили и деятельность министра Степанова, которого все хором отправляют в отставку.

По нашим меркам это относительно неплохой показатель. Все-таки ежедневная телеактивность в контексте борьбы с эпидемией дает свой положительный эффект, пусть и ограниченный. Кстати, 36% удовлетворены и деятельностью полиции по борьбе с эпидемией коронавируса. В ведомстве Авакова, как мне кажется, нашли оптимальную линию поведения – работу свою делают (и это заметно), но аккуратно и без чрезмерной жесткости.

Второй парадокс: что люди думают о карантине

Отношение к карантину выходного дня и полному локдауну. Отношение к введению карантина выходного дня полярное: половина опрошенных поддерживают, столько же против. В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространения коронавируса уменьшится, зато 62% – не согласны с этим.

Однако 61% респондентов считают нецелесообразным и введение "жесткого карантина" (локдауна), (36% поддерживают). Казалось бы, полный пофигизм (фатализм, или называйте это как угодно). Но не спешите.

Эффективность жесткого карантина оценивают значительно выше, чем карантина выходного дня: 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% – имеют противоположное мнение.

Скорее всего, значительная часть респондентов рационально понимают необходимость полного локдауна, а эмоционально не хотят усиления ограничений.

Вот такая амбивалентность настроений в отношении карантина. Я уже не раз писал, что это характерная особенность общественно-политического сознания в Украине, которая проявляется и по многим другим общественным проблемам.

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Вывод из всей этой противоречивой картины достаточно простой – недовольство будет в любом случае, что бы не делали власти. Поэтому властям надо исходить не столько из общих настроений по поводу карантина (а они очень противоречивы), а из выбора оптимальной тактики борьбы с эпидемией, которая позволит минимизировать и экономические и эпидемиологические риски.

Источник: Facebook