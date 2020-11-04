На президентских выборах 2020 года в США возможны различные сценарии, в том числе даже равное количество голосов выборщиков. Изменятся ли отношения между Украиной и США, если в кресле президента останется Трамп или же если победит Байден – читайте далее.

Важно знать, в частности, конфигурацию американских властей. А именно – за кем будет нижняя палата, а за кем – верхняя. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Валерий Чалый, бывший посол Украины в США.

Важно Выборы президента США: известны результаты в большинстве штатов

По его словам, если на выборах снова победит Трамп, он уже будет совсем другим, чем сейчас. Ведь тогда у него во многом будут развязаны руки. Политик помогал Украине, в то же время он с достаточной симпатией относится к России.

"Это сложная история, но нам будет непросто в этой ситуации. Главное держать фокус внимания на Украине, чтобы американские радары были настроены на нас. Так, как это было раньше – что мы вместе, мы союзники, боремся с российской агрессией", – добавил дипломат.

Если победит Байден, будет немного легче. Ранее он вел делегированное президентом Обамой украинское направление. Думаю, даже будет легче организовать встречу президентов обеих стран,

– считает Чалый.

По его мнению, в любом случае нужно работать со всеми в США, в частности – с новыми конгрессменами и сенаторами. Чалый убежден, что Украине нужно еще будет побороться, чтобы восстановить динамику тех отношений которые были между странами ранее.

Особенности выборов в США

Чалый отметил, что главные штаты на выборах 2020 года в США – Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Нужно особо следить за тамошними результатами. Если Висконсин и Мичиган поддержат Байдена, у него останутся шансы победить, а будет решать все Пенсильвания.

Дипломат пояснил, что у США есть традиционно республиканские штаты – красные, а есть традиционно демократические – синие. Это значит, что там была предусмотрена победа того или иного кандидата. Зато в других штатах электоральные предпочтения каждый год меняются.

Сейчас мы получаем фокус внимания там, где цифры очень близки. Это те штаты, что и на прошлых выборах. Там, где прошлый раз у демократов забрал голоса Трамп. Теперь демократы либо возвращают их назад, либо проигрывают снова,

– подчеркнул он.

"Сейчас еще не устанавливается результат. Если никто не соглашается на поражение, он может устанавливаться аж 14 декабря, когда соберутся выборщики. Там возможно множество сценариев", – добавил Чалый.

Как в США определяют победителя выборов? Результаты выборов определяют не по количеству голосов, которые отдали за кандидата избиратели, а по результатам голосования коллегии выборщиков. Традиционно они голосуют за кандидата, получившего поддержку в штате. Каждый избиратель имеет 1 голос, а их количество в каждом штате колеблется между 3 и 55, она зависит от количества населения. Побеждает на выборах тот кандидат, который получит более 50% голосов выборщиков – то есть 270 и более.

Заявление Трампа о победе

4 ноября во время брифинга в Белом доме Трамп уже объявил о своей победе на выборах. Чалый объяснил, зачем он пошел на такой шаг – объявить себя победителем еще до объявления официальных результатов.

Дипломат отметил, что штабы демократов и республиканцев четко понимают: основная борьба будет идти буквально за сотни, тысячи голосов граждан. Поэтому каждая партия выбрала свою стратегию.

У Трампа есть желание "отсечь" те голоса, которые идут по почте. В Пенсильвании их могут считать еще после 3 ноября, после выборов. Думаю, сейчас включатся суды, юристы,

– отметил Чалый.

Борьба будет идти фактически за каждый голос, именно поэтому Трамп позволил себе выступить с таким заявлением. Однако это – не в традициях США. Такие действия действующего президента свидетельствуют о достаточно жестком сценарии дальнейшего политического конфликта.

Комментарий Валерия Чалого о выборах в США: смотрите видео 24 канала