Трамп и Байден обратились к избирателям после голосования: что говорят кандидаты
Главные кандидаты на пост президента США Джо Байден и Дональд Трамп выступили с заявлениями после завершения голосования. Оба уверены в победе, однако подсчет голосов еще продолжается.
Обращение Байдена
После выборов Байден выступил в штате Делавэр, сообщает 24 канал.
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Мы на пути к победе, но надо еще подождать,
– заявил Байден.
По словам кандидата от демократов, из-за большого количества бюллетеней подсчет занимает больше времени, чем обычно. Результаты выборов могут стать известны к утру 4 ноября по местному времени или даже позже.
Однако Байден подчеркнул, что имеет хорошее предчувствие. По словам политика, он побеждает в Аризоне, Миннесоте и имеет неплохие шансы в Джорджии.
Заявление Трампа
Трамп тоже сделал заявление в твиттере. Президент написал, что выборы пытаются украсть.
Мы побеждаем, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. После закрытия избирательных участков голосовать нельзя,
– отметил Трамп.
Накануне голосования Трамп обратился к избирателям в твиттере и призвал американцев идти на выборы. Он убеждал, что следующий год станет лучшим экономическим годом в американской истории.
Выборы президента США: что известно
- Во всех штатах США завершилось голосование за президента.
- По предварительным результатам, лидирует Байден.
- Однако официальные результаты выборов будут известны позже.
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