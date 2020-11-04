Главные кандидаты на пост президента США Джо Байден и Дональд Трамп выступили с заявлениями после завершения голосования. Оба уверены в победе, однако подсчет голосов еще продолжается.

Обращение Байдена

После выборов Байден выступил в штате Делавэр, сообщает 24 канал.

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Мы на пути к победе, но надо еще подождать,

– заявил Байден.

По словам кандидата от демократов, из-за большого количества бюллетеней подсчет занимает больше времени, чем обычно. Результаты выборов могут стать известны к утру 4 ноября по местному времени или даже позже.

Однако Байден подчеркнул, что имеет хорошее предчувствие. По словам политика, он побеждает в Аризоне, Миннесоте и имеет неплохие шансы в Джорджии.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Заявление Трампа

Трамп тоже сделал заявление в твиттере. Президент написал, что выборы пытаются украсть.

Мы побеждаем, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. После закрытия избирательных участков голосовать нельзя,

– отметил Трамп.

Накануне голосования Трамп обратился к избирателям в твиттере и призвал американцев идти на выборы. Он убеждал, что следующий год станет лучшим экономическим годом в американской истории.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

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