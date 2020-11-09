Действующий президент США Дональд Трамп, который хотел переизбраться на повторный срок, планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах. Политик попытается еще раз возглавить государство в 2024 году.

О планах на 2024 год Трамп рассказал своим советникам. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Axios.

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Это свидетельство того, что Трамп понимает, что проиграл выборы 2020 года Джо Байдену – даже когда продолжает нагло настаивать на том, что он настоящий победитель,

- заметило издание.

Заметим, после первых результатов выборов Трамп начал заявлять о фальсификации и даже требовал остановить подсчет голосов.

Предвыборный штаб действующего президента и представители Республиканской партии уже подали судебный иск на результаты выборов в округе Марикопа в штате Аризона.

Обратите внимание! В США один человек может возглавлять государство не более двух каденций. В то же время сроки пребывания у власти могут быть непоследовательными.

Добавим, что на президентских выборах США победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Подробнее о голосовании в США – читайте здесь.



Результаты выборов президента США / инфографика 24 канала