В штабе Дональда Трампа заявили, что будут требовать в суде остановить подсчет голосов в ключевых штатах Мичиган и Висконсин. А все якобы потому, что у наблюдателей от республиканцев не было доступа ко всем бюллетеням.

Действующий президент США Дональда Трампа стремится быть переизбранным на второй срок. Но текущие результаты выборов 2020 пока не однозначны. Именно поэтому, как пишет CNN , представители Трампа подают в суд требования остановить подсчет голосов в штатах Мичиган и Висконсин.

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Об этом говорил менеджер кампании Трампа Билл Степьен. Он назвал и причину исков: мол, это потому, что наблюдателям от республиканцев (именно от них баллотируется Трамп) не предоставили "полноценный доступ" к бюллетеням и местам подсчета голосов. Хотя это гарантирует законодательство штатов.

По поводу Мичигана Степьен сказал, что иск уже подали (в этом штате за Байдена по последним данным проголосовали всего на 60 000 человек больше, а подсчитано уже 97% голосов): требуют остановить подсчет и еще раз пересмотреть бюллетени, к которым республиканцы не имели доступа.

Что касается Висконсина (Байден там почти выиграл с небольшим преимуществом – 49,4% против 48,8% при 99% подсчитанных бюллетеней), то менеджер кампании Трампа анонсировал аналогичный иск, который в ближайшее время подадут.

Без Мичигана или Висконсина Трампу может не хватить необходимых 270 голосов выборщиков для общей победы.