Во втором и последнем раунде дебатов перед президентскими выборами в США больше поддержки было у Дональда Трампа, чем у Джо Байдена. Кроме этого, оба кандидата вспоминали об Украине, но сейчас это никак не повлияет на имидж страны.

Такое мнение высказал политолог Тарас Семенюк. О своих наблюдениях относительно дебатов он говорил в эфире 24 канала.

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Трамп или Байден

По мнению политолога, Трамп произвел лучшее впечатление, чем Джо Байден. Даже позже в сети штаб Трампа распространял интересные опросы о том, кто же победил. 90% опрошенных были за действующего американского президента.

Трамп был более убедительным. И на этот раз я дебатами доволен, потому что было меньше детских игрищ,

– считает Семенюк.

По его словам, сейчас была более или менее адекватная дискуссия и борьба аргументов. Но пока не последовало ответа на вопрос, каким же будет мироздание после выборов – будут ли играть США премиальную роль в геополитике и в дальнейшем.

Не обошли и Украину

Зато на дебатах и ​​вспомнили об Украине в 2-х контекстах, подчеркнул политолог:

Трамп вспомнил об Украине как коррумпированном государстве, в частности о связи сына Джо Байдена с украинской компанией Burisma. Он отметил, что именно администрация Обамы виновна в аннексии Крыма.

"Еще 2 – 3 года назад Трамп, отвечая на вопрос об аннексии Крыма, сказал, если бы он был президентом – этого бы не произошло. И факт, что за Трампа Украина получила наибольшую военную помощь", – напомнил Семенюк.

Эксперт также отметил, что даже после выборов в США политика Вашингтона в отношении Украины сохранится такой же. И добавил: такие заявления сейчас никак не повлияют на имидж Украины, поскольку американцы больше озабочены своей внутренней политикой, чем внешней.

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Смотрите видео о том, как прошли дебаты в США: