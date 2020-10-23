Трамп был убедительнее, – эксперт о дебатах в США и упоминании об Украине
Во втором и последнем раунде дебатов перед президентскими выборами в США больше поддержки было у Дональда Трампа, чем у Джо Байдена. Кроме этого, оба кандидата вспоминали об Украине, но сейчас это никак не повлияет на имидж страны.
Такое мнение высказал политолог Тарас Семенюк. О своих наблюдениях относительно дебатов он говорил в эфире 24 канала.
Обратите внимание Дебаты Трампа и Байдена: американцы назвали своего победителя – опрос
Трамп или Байден
По мнению политолога, Трамп произвел лучшее впечатление, чем Джо Байден. Даже позже в сети штаб Трампа распространял интересные опросы о том, кто же победил. 90% опрошенных были за действующего американского президента.
Трамп был более убедительным. И на этот раз я дебатами доволен, потому что было меньше детских игрищ,
– считает Семенюк.
По его словам, сейчас была более или менее адекватная дискуссия и борьба аргументов. Но пока не последовало ответа на вопрос, каким же будет мироздание после выборов – будут ли играть США премиальную роль в геополитике и в дальнейшем.
Не обошли и Украину
Зато на дебатах и вспомнили об Украине в 2-х контекстах, подчеркнул политолог:
- Трамп вспомнил об Украине как коррумпированном государстве, в частности о связи сына Джо Байдена с украинской компанией Burisma.
- Он отметил, что именно администрация Обамы виновна в аннексии Крыма.
"Еще 2 – 3 года назад Трамп, отвечая на вопрос об аннексии Крыма, сказал, если бы он был президентом – этого бы не произошло. И факт, что за Трампа Украина получила наибольшую военную помощь", – напомнил Семенюк.
Эксперт также отметил, что даже после выборов в США политика Вашингтона в отношении Украины сохранится такой же. И добавил: такие заявления сейчас никак не повлияют на имидж Украины, поскольку американцы больше озабочены своей внутренней политикой, чем внешней.
Смотрите видео о том, как прошли дебаты в США: