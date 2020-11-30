Администрация Дональда Трампа пытается в ускоренном режиме достроить стену на границе США с Мексикой. Действующий президент хочет завершить строительство до инаугурации Джо Байдена.

По состоянию на ноябрь 2020 года построили уже около 644 километров стены. Об этом сообщает Independent.

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Трамп планирует достроить стену к 20 января – дню инаугурации новоизбранного президента США Байдена.

По данным СМИ, сейчас строители расчищают дорогу для стены в горных районах вблизи каньонов. Для этого они используют динамит. В то же время, по мнению критиков, мигранты крайне редко переходили границу в этой местности.

Байден о стене с Мексикой

Байден неоднократно заявлял, что его администрация не будет сносить уже построенную часть стены. Однако он заверил, что не будет продолжать строительство. По его словам, деньги из бюджета Пентагона не будут выделять на этот проект.

Обратите внимание! 3 ноября в США состоялись выборы президента. Победу на них одержал кандидат от демократов Байден. Трамп, который хотел переизбраться на повторный срок, не признает собственное поражение. Он подал ряд судебных исков о фальсификациях во время голосования. Подробнее о выборах в США – читайте здесь.



Что известно о строительстве стены на границе США и Мексики