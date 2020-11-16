Действующий президент США Дональд Трамп планирует сократить американский военный контингент в Афганистане и Ираке. Процесс по этому поводу должен стартовать до инаугурации Джо Байдена, которого поддержало большинство на недавних президентских выборах. А первую часть войск Трамп хочет вывести до 15 января 2021 года.

Трамп выводит войска из Афганистана и Ирака: что известно

По данным телеканала СNN, командиров американского войска уже известили о намерениях администрации Трампа. Пентагон, в частности, им приказал быть готовыми начать сокращение количества американских военных в Афганистане и Ираке до 2 500 человек.

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Численность американского военного контингента в Афганистане и Ираке

В Афганистане находятся примерно 4 500 американских военных.



В Ираке – почти 3 тысячи.

Отметим, что Пентагон и Белый дом пока не ответили на официальные запросы американского телеканала относительно вышеупомянутой информации.

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Предварительные результаты выборов президента США / инфографика 24 канала