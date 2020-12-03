Дональд Трамп продолжает настаивать, что результаты президентских выборов в США сфальсифицированы. Для этого он даже подготовил речь на 46 минут, видео которой выложил на своей странице в фейсбуке.

Свое обращение к американцам Трамп назвал самым важным из тех, что он когда-либо произносил. Впоследствии он опубликовал сокращенную версию своей речи в твиттере со ссылкой на полное видео в фейсбуке.

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В начале ролика действующий американский президент похвастался своими достижениями на посту главы государства. Прежде всего экономическим ростом, которого удалось достичь его администрации.

Однако большую часть речи Трамп посвятил результатам выборов. В частности, он отметил, как демократы, по его мнению, украли победу.

По словам Трампа, голосование по почте, на чем настаивала "Демократическая партия", заложило основу для системного мошенничества. Кроме этого, якобы машины для подсчета голосов засчитали часть голосов, отданных за него, в пользу его конкурента.

В своем обращении к избирателям Трамп пообещал защитить избирательную систему США и до конца настаивать на пересчете голосов.

Нужно позволить продолжаться конституционному процессу. Мы будем защищать честность голосования, гарантируя, что каждый законный бюллетень будет учтен, а каждый незаконный – нет,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Результаты выборов в США: главное

В США 13 ноября закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от "Демократической партии" Джо Байден.

Он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа – 232 голоса.

Однако действующий президент США заявил о многочисленных фальсификациях во время голосования. Он требует провести пересчет бюллетеней.

​Подробнее о ходе и результатах президентских выборов в США – читайте по ссылке.