Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США: видео
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп уже отдал свой голос на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Произошло это в рамках раннего голосования во время визита американского лидера в штат Флорида.
Досрочное голосование Трампа на выборах президента США: что известно
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Известно, что Трамп проголосовал в библиотеке округа Палм-Бич.
Важно В США состоялся второй раунд дебатов Трампа и Байдена: видео и главные темы
Как рассказал президент США, голосование было "очень безопасным" и "идеальным".
Для меня большая честь проголосовать. Я голосовал за парня, по имени Трамп,
– отметил политик во время общения к журналистам перед тем, как поехать в аэропорт.
Смотрите видео, как Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США
Обратите внимание Изменится ли политика США в отношении Украины после президентских выборов: мнение экс-посла
Выборы президенты США 2020: главное
- Байдена избрали кандидатом на пост американского президента 18 августа на съезде Демократической партии. За Байдена проголосовали 1995 делегатов. Также его кандидатуру поддерживает 44-й президент Барак Обама.
- Если Байден возглавит США, то вице-президентом станет Камила Гаррис. За ее кандидатуру также проголосовали на вышеупомянутом съезде демократов.
- Главным соперником Байдена на выборах будет действующий американский президент Дональд Трамп. Его избрали кандидатом от республиканцев на съезде партии 24 августа.
- По последним рейтингам, Байден побеждает Трампа – 57% против 41%.
- Основное голосование запланировано на 3 ноября 2020 года. Это 59 президентских выборов в Соединенных Штатах.
- Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании: отменены митинги и встречи с избирателями.
- Уже более 37 миллионов американцев отдали свой голос за нового президента США. Таким образом, досрочно проголосовали уже 15% избирателей страны.
- Известно, что проголосовать на этих выборах можно и на украинском.