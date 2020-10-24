Действующий глава Белого дома Дональд Трамп уже отдал свой голос на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Произошло это в рамках раннего голосования во время визита американского лидера в штат Флорида.

Досрочное голосование Трампа на выборах президента США: что известно

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Известно, что Трамп проголосовал в библиотеке округа Палм-Бич.

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Как рассказал президент США, голосование было "очень безопасным" и "идеальным".

Для меня большая честь проголосовать. Я голосовал за парня, по имени Трамп,

– отметил политик во время общения к журналистам перед тем, как поехать в аэропорт.

Смотрите видео, как Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США

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