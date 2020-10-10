Президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать донором плазмы крови для других больных. Это будет возможно после того, как глава государства окончательно выздоровеет.

Больной коронавирусом Трамп утверждает, что уже незаразный. Впоследствии он готов помочь другим инфицированным COVID-19. Об этом американский президент заявил в ответ на вопрос журналиста Fox News о готовности главы государства к донорству.

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Никто мне еще не ставил этот вопрос, но я буду готов. Если захотят, чтобы я это сделал, я это сделаю,

– подчеркнул Трамп.

Течение болезни у президента США

Американский лидер также рассказал о своем самочувствии в первые дни болезни. Он отметил, что почувствовал себя обессиленным, но проблем с дыханием не было.

"Я не чувствовал себя полным жизненных сил, как должен чувствовать себя президент США", – добавил Трамп.

Президент принял коктейль из антител производства фирмы Regeneron и уже через 24 часа его состояние значительно улучшилось. Трамп добавил, что хотел вернуться из госпиталя раньше, однако медики настаивали на еще несколько днях постоянного надзора.

Сейчас я действительно чувствую себя хорошо,

– подытожил Трамп.

Главное о коронавирусе у Трампа

Трамп достаточно пренебрежительно относился к карантину из-за коронавируса. Однако 2 октября стало известно о положительном результате теста на COVID-19 у президента и его жены Мелании Трамп. Сначала глава государства чувствовал себя хорошо, однако впоследствии был госпитализирован. Через три дня Трампа выписали из госпиталя и он вернулся в Белый дом.