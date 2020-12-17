Трамп грозится не покидать Белый дом в день инаугурации Байдена, – СМИ
Дональд Трамп якобы рассказывал своим советникам, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена.
Такое заявление Трамп якобы делал в присутствии своих советников в моменты "глубокого отрицания". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.
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Заявление пока еще действующего американского лидера встревожило некоторых помощников, но мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца.
Он устраивает проклятую истерику,
– сказал один из неназванных советников.
В то же время советник добавил, что Трамп таки собирается уйти, просто пока "брыкается".
Белый дом информацию о намерениях Трампа остаться в резиденции комментировать отказался.
Выборы в США: коротко о главном
- 3 ноября в США состоялись президентские выборы.
- Победу на них одержал демократ Джо Байден, однако Дональд Трамп заявил о многочисленных фальсификациях.
- Республиканец потребовал пересчета голосов и отстаивал свое мнение в судах.
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- В то время как Байден уже рассказал, что будет делать в течение первых 100 дней на посту.
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