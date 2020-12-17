Дональд Трамп якобы рассказывал своим советникам, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена.

Такое заявление Трамп якобы делал в присутствии своих советников в моменты "глубокого отрицания". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

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Заявление пока еще действующего американского лидера встревожило некоторых помощников, но мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца.

Он устраивает проклятую истерику,

– сказал один из неназванных советников.

В то же время советник добавил, что Трамп таки собирается уйти, просто пока "брыкается".

Белый дом информацию о намерениях Трампа остаться в резиденции комментировать отказался.

Обратите внимание! Инаугурация Джо Байдена должна состояться 20 января 2021 года. На нее приглашена минимальное количество гостей из-за угрозы распространения COVID-19.

Выборы в США: коротко о главном

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Победу на них одержал демократ Джо Байден, однако Дональд Трамп заявил о многочисленных фальсификациях.

Республиканец потребовал пересчета голосов и отстаивал свое мнение в судах.

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