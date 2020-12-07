Дональд Трамп планирует эффектно покинуть Белый дом 20 января – в день инаугурации Джо Байдена. Политик хочет устроить "эффектный финал как в фильме".

Трамп хочет сбежать с инаугурации Байдена

Вероятнее всего, президент вылетит из Белого дома на вертолете. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

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Впоследствии он сядет на самолет Air Force One, на котором отправится на митинг во Флориду. Там Трамп выступит перед своими сторонниками. Так президент хочет создать эффектную картинку для телеэкранов.

Своими действиями политик стремится показать, что отказывается признавать результаты президентских выборов, не приветствовать Байдена в Белом доме и не принимать участие в его инаугурации.

Трамп, в частности, не планирует присутствовать во время того, как Байден будет приносить присягу.

Кроме того, на митинге во Флориде политик может объявить о своих планах вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Что говорят об этом в Белом доме

В окружении Трампа его планы не комментируют.

"Анонимные источники, которые утверждают, что знают, что президент рассматривает или не рассматривает, понятия не имеют об этом", – отметил представитель Белого дома Джадд Дыр. Мол, когда Трамп определится со своими планами на 20 января, он даст всем об этом знать.

Справка. На выборах президента США победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Однако Дональд Трамп до сих пор не может признать своего поражения. Он продолжает повторять о массовых фальсификациях. А также подает иски в суды, которые, к сожалению для политика, не удовлетворяют. Больше об этом читайте по ссылке.