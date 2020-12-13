Президент США Дональд Трамп хочет заблокировать оборонный бюджет 2021 года, который одобрил Конгресс. Проект предусматривает военную помощь Украине и усиленные санкции против "Северного потока-2".

Так, президент хочет наложить вето на бюджет. Об этом Трамп написал в твиттере.

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Трамп заявил, что крупнейший победитель нового бюджета-Китай, поэтому президент утверждает, что будет накладывать вето.

Обратите внимание! Законопроект предусматривает ужесточение санкций США против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Кроме этого, в проекте заложили военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов.

Какие изменения требовал Трамп

Ранее Трамп предупреждал, что намерен заблокировать бюджет. Политик требовал отменить статью закона, которая освобождает интернет-платформы от ответственности за размещение пользовательского контента и предусматривает сокращение контингентов США за рубежом.

Несмотря на угрозы Трампа, Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год.

Может ли Трамп заблокировать бюджет? Да, президент имеет право наложить вето на проект. Однако конгрессмены могут это обойти. В таком случае нужно, чтобы в обеих палатах Конгресса против вето проголосовали 2 трети человек.